2023-08-31 12:56:49 Fenerbahçe'den bedava aldılar, yüzde 100 karla sattılar! Ali Koç'a büyük şok yaşattılar...
Transfer döneminin sonuna doğru yaklaşırken Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Anadolu ekiplerinde de önemli transfer gelişmeleri yaşanırken gelecek isimler kadar takımlarından ayrılacak futbolcular hakkında da önemli haberler var. Öte yandan Fenerbahçe'nin aylar önce sattığı tecrübeli oyuncu çılgın karla transfer oldu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...