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Fenerbahçe'den bedava aldılar, yüzde 100 karla sattılar! Ali Koç'a büyük şok yaşattılar...

2023-08-31 12:56:49
Fenerbahçe'den bedava aldılar, yüzde 100 karla sattılar! Ali Koç'a büyük şok yaşattılar...

Transfer döneminin sonuna doğru yaklaşırken Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Anadolu ekiplerinde de önemli transfer gelişmeleri yaşanırken gelecek isimler kadar takımlarından ayrılacak futbolcular hakkında da önemli haberler var. Öte yandan Fenerbahçe'nin aylar önce sattığı tecrübeli oyuncu çılgın karla transfer oldu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

#1
Foto - Fenerbahçe'den bedava aldılar, yüzde 100 karla sattılar! Ali Koç'a büyük şok yaşattılar...

Süper Lig'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Vatan'a göre; Peş peşe yıldız isimleri kadrosuna katan ekipler, transfer sezonunun bitmesine günler kala yeni bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Fenerbahçe'den bedava aldılar, yüzde 100 karla sattılar! Ali Koç'a büyük şok yaşattılar...

Sarı-Lacivertliler’de Edin Dzeko’nun gelmesinin ardından Michy Batshuayi’nin huzursuzluk yaşadığı yönünde birçok haber çıkmıştı. Belçikalı oyuncunun, yedek beklemek istemediği ve bu nedenle ayrılma kararı aldığı kaydedildi. Yönetim de bunun üzerine hemen yeni bir forvet arayışına başladı. Öte yandan Michy Batshuayi’ye gelen teklifler de değerlendirilmeye alındı. Sarı-Lacivertliler, adı daha önce de gündeme gelen, haziranda Rangers’tan ayrıldığından beri boşta olan Alfredo Morelos ile her konuda anlaşma sağlandı. Kolombiyalı golcü önceki gece İstanbul’a gelirken, Batshuayi’nin satışı konusunda da Premier Lig ekibi Nottingham ile yaklaşık 10 milyon Euro karşılığında el sıkışıldı.

#3
Foto - Fenerbahçe'den bedava aldılar, yüzde 100 karla sattılar! Ali Koç'a büyük şok yaşattılar...

Augsburg, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mergim Berisha'nın temmuz ayında satın alma opsiyonunu kullanarak 4 milyon euroya renklerine bağladı.

#4
Foto - Fenerbahçe'den bedava aldılar, yüzde 100 karla sattılar! Ali Koç'a büyük şok yaşattılar...

Alman ekibi, Yaklaşık 1.5 ay sonra Berisha'yı 15 milyon euroya Hoffenheim'a sattı. Bundeliga'da mücadele eden Hoffenheim, Mergim Berisha ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Augsburg böylece yaklaşık 1.5 ayda 11 milyon euro kar etti. Mergim Berisha, geçen sezon Augsburg formasıyla 23 maça çıktı. Alman futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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