Fenerbahçe'den bedava aldılar, yüzde 100 karla sattılar! Ali Koç'a büyük şok yaşattılar...

Sarı-Lacivertliler’de Edin Dzeko’nun gelmesinin ardından Michy Batshuayi’nin huzursuzluk yaşadığı yönünde birçok haber çıkmıştı. Belçikalı oyuncunun, yedek beklemek istemediği ve bu nedenle ayrılma kararı aldığı kaydedildi. Yönetim de bunun üzerine hemen yeni bir forvet arayışına başladı. Öte yandan Michy Batshuayi’ye gelen teklifler de değerlendirilmeye alındı. Sarı-Lacivertliler, adı daha önce de gündeme gelen, haziranda Rangers’tan ayrıldığından beri boşta olan Alfredo Morelos ile her konuda anlaşma sağlandı. Kolombiyalı golcü önceki gece İstanbul’a gelirken, Batshuayi’nin satışı konusunda da Premier Lig ekibi Nottingham ile yaklaşık 10 milyon Euro karşılığında el sıkışıldı.