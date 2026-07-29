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Fenerbahçe'de tek gündem Portekizli: Cihan Kamer, Rafael Leão için masaya oturdu

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Fenerbahçe'de tek gündem Portekizli: Cihan Kamer, Rafael Leão için masaya oturdu

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, AC Milan’ın yıldızı Rafael Leão transferi için Milano’da kulüp yöneticisi Hendrik Almstadt ile kritik bir zirve gerçekleştirdi.

#1
Foto - Fenerbahçe'de tek gündem Portekizli: Cihan Kamer, Rafael Leão için masaya oturdu

Sarı-lacivertlilerin 40 milyon euro'luk bonservis teklifine karşılık İtalyan ekibinin kapıyı 50 milyon euro'dan açması ve Leão’nun Premier Lig ile La Liga önceliği pazarlık maratonunu çetin bir sürece soktu.

#2
Foto - Fenerbahçe'de tek gündem Portekizli: Cihan Kamer, Rafael Leão için masaya oturdu

Fenerbahçe’nin transferden sorumlu yöneticisi Cihan Kamer, Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leão için Milano’ya giderek Casa Milan’da kulübün Alman yöneticisi Hendrik Almstadt ile masaya oturdu. Ancak taraflar arasındaki yüksek bonservis farkı ve oyuncunun gelecek planları, pazarlıklarda kilit bir engel oluşturdu.

#3
Foto - Fenerbahçe'de tek gündem Portekizli: Cihan Kamer, Rafael Leão için masaya oturdu

Sarı-lacivertliler, Milan’a 40 milyon euro'luk bir bonservis bedeli sundu. Yıldız futbolcuya ise yıllık 10 milyon euro net maaş ve 2 milyon avro bonus içeren devasa bir paket teklif etti.

#4
Foto - Fenerbahçe'de tek gündem Portekizli: Cihan Kamer, Rafael Leão için masaya oturdu

Hendrik Almstadt liderliğindeki Milan yönetimi, 40 milyon euro'luk teklifi derhal reddetti. İtalyan devi, pazarlık payı bırakmakla birlikte transferin 50 milyon avronun altında kesinlikle gerçekleşmeyeceğini ve pazarlıkların 60 milyon euro seviyesinden açıldığını iletti.

#5
Foto - Fenerbahçe'de tek gündem Portekizli: Cihan Kamer, Rafael Leão için masaya oturdu

Milan, satın alma opsiyonlu kiralama veya kalıcı olmayan transfer formüllerine kapıyı tamamen kapattı. Kulüp, yalnızca doğrudan satış veya zorunlu satın alma şartına açık olduklarını vurguladı.

#6
Foto - Fenerbahçe'de tek gündem Portekizli: Cihan Kamer, Rafael Leão için masaya oturdu

Milan'dan ayrılmaya sıcak bakan Leão, Fenerbahçe’nin sunduğu süper maaş teklifine rağmen kariyerine Premier Lig veya La Liga’da devam etmek istiyor. Ancak şu ana kadar bu iki ligden oyuncuya resmi bir teklif gelmiş değil.

#7
Foto - Fenerbahçe'de tek gündem Portekizli: Cihan Kamer, Rafael Leão için masaya oturdu

Fotospor'a göre; Cihan Kamer’in Milano temasları sonrasında iki kulüp arasındaki pozisyonların sertliği nedeniyle süreç uzasa da pazarlık maratonu henüz tamamen sonlanmış değil.

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