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Türkiye'ye karşı geri dönüşü olmayan bir yola giriyorlar: Burnumuzun dibine asker yığacaklar

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Türkiye'ye karşı geri dönüşü olmayan bir yola giriyorlar: Burnumuzun dibine asker yığacaklar

Türkiye'nin sağduyulu hamlelerine karşı sınır hattında hareketli günler yaşanıyor. Türkiye'ye karşı yeni özel harekat birliği kuruluyor.

#1
Foto - Türkiye'ye karşı geri dönüşü olmayan bir yola giriyorlar: Burnumuzun dibine asker yığacaklar

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yunanistan’da “Vatandaş Ordu” modeli yürürlüğe giriyor ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın imzasıyla yedek askerlerden oluşan 3 Yeni Özel Harekat Birliği kuruluyor.

#2
Foto - Türkiye'ye karşı geri dönüşü olmayan bir yola giriyorlar: Burnumuzun dibine asker yığacaklar

Yunanistan Savunma Bakanlığı, “Gündem 2030” (Agenda 2030) adı verilen silahlı kuvvetler reformu ve Yeni Kuvvet Yapısı kapsamında dikkat çeken bir karara imza attı. Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın imzaladığı bakanlık kararlarıyla Atina (Attiki), Orta Makedonya ve Kuzey Meriç (Evros) bölgelerinde üç yeni Özel Harekat Birliği kuruluyor. Kurulacak üç yeni birliğin ikisi tamamen yedek askerlerden (komandolar ve özel kuvvetler yedekleri) oluşacak.

#3
Foto - Türkiye'ye karşı geri dönüşü olmayan bir yola giriyorlar: Burnumuzun dibine asker yığacaklar

Teknolojik gelişmeler ve son dönemdeki modern çatışmalardan çıkarılan dersler doğrultusunda şekillendiği belirtilen yeni birlikler, üç temel stratejik aks üzerinde konuşlandırılıyor: Kuzey Meriç (Evros): Kara sınır hattında doğrudan caydırıcılık gücünü artırmak. Orta Makedonya: Kuzey Yunanistan genelinde hızlı müdahale ve destek sağlamak. Atina: Komuta, operasyonel destek ve merkezi çekirdek yapısını oluşturmak.

#4
Foto - Türkiye'ye karşı geri dönüşü olmayan bir yola giriyorlar: Burnumuzun dibine asker yığacaklar

üreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yedek askerlerin Silahlı Kuvvetler ile Yunan toplumu arasındaki en güçlü bağ olduğunu belirterek; “Yedek asker, 2.500 yılı aşkın süredir ülkemizin savunma yaklaşımı olan ‘Vatandaş Ordu’ idealinin zamansız tecellisidir” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Türkiye'ye karşı geri dönüşü olmayan bir yola giriyorlar: Burnumuzun dibine asker yığacaklar

Haberin metninde doğrudan Türkiye’nin adı anılmasa da birliklerin konuşlandırıldığı coğrafi konumlar stratejik amacı açıkça ortaya koyuyor. Birliklerin ana merkezlerinden birinin doğrudan kara sınırımızın bulunduğu Kuzey Meriç (Evros) bölgesine kurulması, Yunanistan’ın sınır hattındaki kara savunmasını ve ani müdahale kapasitesini yedek unsurlarla takviye etmeyi hedeflediğini gösteriyor.

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Yorumlar

Zaza12

Sizin İsrail'in hiçbir şansı yok ikinizide alacaz.sizi değil Avrupa bütün dünya gelse elimizden alamiyacak.dunyanin iki fitnesini yok edecez inşallah

Misafir

Nüfusunun tamamını asker yazsa ne olur, avrupadakiler olmazsa anasını bile beller bizimkiler. Tabi bizde de keşke Yunan galip gelseydi diyenler var. İşte onlar tehlikeli kriptolar.
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