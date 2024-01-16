Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız ismin yeni takımı herkesi şaşırttı! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katarak kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, yıldız ismiyle yollarını ayırıyor. Yıldız golcünün yeni durağı şimdiden belli oldu. Dün akşam deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK'yi 0-1 ile geçen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Kış transfer sezonunun başlamasıyla Krunic ve Bonucci'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, bir yandan da kadrosundaki yabancı oyunu sayısını azaltmayı planlıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekipteki ilk yolcu belli oldu.