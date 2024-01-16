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Spor
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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız ismin yeni takımı herkesi şaşırttı! Bunu hiç kimse beklemiyordu

2024-01-16 13:45:22
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız ismin yeni takımı herkesi şaşırttı! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katarak kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, yıldız ismiyle yollarını ayırıyor. Yıldız golcünün yeni durağı şimdiden belli oldu. Dün akşam deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK'yi 0-1 ile geçen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Kış transfer sezonunun başlamasıyla Krunic ve Bonucci'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, bir yandan da kadrosundaki yabancı oyunu sayısını azaltmayı planlıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekipteki ilk yolcu belli oldu.

#1
Foto - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız ismin yeni takımı herkesi şaşırttı! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Transfer harekatına devam etmeyi planlayan Fenerbahçe, yabancı oyuncularla sözleşme imzalamak için kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltmayı planlıyor. Kanarya, bu doğrultuda yıldız ismiyle yollarını ayırmak için adeta geri sayıma geçti. Sarı-lacivertli ekibin yıldız isminin yeni durağı şimdiden belli oldu. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Ryan Kent ile yolları ayırıyor. Yaz transfer döneminde sarı-lacivertli ekibe katılan İngiliz golcü, etkisiz performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

#2
Foto - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız ismin yeni takımı herkesi şaşırttı! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Ryan Kent'in, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq'a transfer olmaya yakın olduğu öğrenildi. Suudi Arabistan kulübünün Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Sarı-lacivertli ekibin bu teklifi kabul etmeye yakın olduğu öne sürüldü. İskoç ekibi Rangers'ın formasını terlettiği dönemde Steven Gerrard ile çalışan golcü futbolcunun yeniden İngiliz teknik adamla çalışmak istediği için Arap ekibine transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

#3
Foto - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız ismin yeni takımı herkesi şaşırttı! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Bu sezon Fenerbahçe forması altında 15 maçta görev alan golcü futbolcu 1 gol 2 asiste imza atarak beklentilerin altında kaldı. Kanarya'nın golcü futbolcuyla yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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