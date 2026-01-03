  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor
5
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe'de Samsun mesaisi başladı
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'de Samsun mesaisi başladı

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa Yarı Final maçının hazırlıklarına başladı.

#1
Foto - Fenerbahçe'de Samsun mesaisi başladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman; ilk olarak üç grup halinde salonda yapılan ısınma ve kuvvet testleri ile başladı.

#2
Foto - Fenerbahçe'de Samsun mesaisi başladı

Ardından sahada laktat testleri ile devam eden hazırlıklar, 3 grup halinde pas çalışmalarıyla tamamlandı.

#3
Foto - Fenerbahçe'de Samsun mesaisi başladı

Sarı-lacivertliler, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

#4
Foto - Fenerbahçe'de Samsun mesaisi başladı

Salon çalışmaları böyle görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump ‘Yakaladık’ demişti Maduro’nun Yardımcısından İlk Açıklama
Gündem

Trump ‘Yakaladık’ demişti Maduro’nun Yardımcısından İlk Açıklama

Güney Amerika’nın kalbi Venezuela’da 2026 yılının ilk günlerinde dünya siyasi tarihine geçecek bir belirsizlik yaşanıyor. Venezuela Devlet B..
Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi
Yerel

Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şahıstan 4'ü tutuklandı.
Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık
Gündem

Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yaka..
CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu
Gündem

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

Halkın imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekmekle eleştirilen CHP'li belediyelerin, ünlü kebapçı Bedri Usta ve kardeşlerine sağladığı ayrıcalı..
İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı
Dünya

İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı

İsrail'e en fazla para yağdırarak dünyadaki huzuru hedef alan Yahudiler ortaya çıktı. 1. sırada en çok finansal destek veren Yahudiler kim, ..
Özal’ı öldürttü, Türkeş’i zehirletti, Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehit etti. Erdoğan kıl payı kurtuldu
Gündem

Özal’ı öldürttü, Türkeş’i zehirletti, Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehit etti. Erdoğan kıl payı kurtuldu

“Latif Erdoğan’ın kaleme aldığı bu sarsıcı yazı, FETÖ’nün yıllar boyunca din kisvesi altında ördüğü sahte maneviyat perdesini, Mesihlik heze..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23