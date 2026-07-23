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Fenerbahçe'de istifa rüzgarı! Mahmut Uslu dahil 7 yönetici istifa etti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'de istifa rüzgarı! Mahmut Uslu dahil 7 yönetici istifa etti

Son dakika... Fenerbahçe'de önemli bir yönetim gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, aralarında Mahmut Uslu'nun da bulunduğu 7 yönetim kurulu üyesinin görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

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Foto - Fenerbahçe'de istifa rüzgarı! Mahmut Uslu dahil 7 yönetici istifa etti

Son dakika... Fenerbahçe'de yöneticiler Ali Gürbüz, Erdem Sezer, İlker Alkun, Mahmut Uslu, Olcay Doğan, Ufuk Şansal ve Yavuz Selim Demir istifa etti.

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Foto - Fenerbahçe'de istifa rüzgarı! Mahmut Uslu dahil 7 yönetici istifa etti

Fenerbahçe, Türk futbol kamuoyunda geniş yankı uyandıracak çok kritik bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yer alan 7 üst düzey isim, 23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla görevlerinden kendi istekleriyle istifa etti.

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Foto - Fenerbahçe'de istifa rüzgarı! Mahmut Uslu dahil 7 yönetici istifa etti

İstifa eden isimler şunlar: Ali Gürbüz Erdem Sezer İlker Alkun Mahmut Nedim Uslu Olcay Doğan Ufuk Şansal Yavuz Selim Demir

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Foto - Fenerbahçe'de istifa rüzgarı! Mahmut Uslu dahil 7 yönetici istifa etti

Kulüp ayrıca, boşalan yönetim kurulu üyelikleri için bugün gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda seçim yapılmasına karar verildiğini açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Gürbüz, Sayın Erdem Sezer, Sayın İlker Alkun, Sayın Mahmut Nedim Uslu, Sayın Olcay Doğan, Sayın Ufuk Şansal, ve Sayın Yavuz Selim Demir'in 23.07.2026 tarihi itibarıyla kendi istekleri ile istifalarının kabulüne ve boşalan üyeliklere 23.07.2026 tarihinde (bugün) yapılacak olağanüstü genel kurulda seçim yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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