Türkiye'nin büyük dostu Malezya'dan ses getirecek karar: Yasaklıyoruz, geri adım atmayacağız

Enver, Malezya hükümetinin İsraillileri sınır dışı etmesinde etkili olan tutumunun, Gazze'de öldürülen Filistinliler ve devam eden baskı ile saldırılara karşı Filistinlileri savunmaya bağlılıklarından kaynaklandığını belirtti. İsraillilerin Malezya'ya kabul edilmemesi veya bu ülkede bulunanların sınır dışı edilmesi politikasının yeni değil, on yıllardır süren bir politika olduğunu ve ABD'nin bunun farkında olması gerektiğini vurgulayan Enver, şunları kaydetti: