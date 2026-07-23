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Türkiye'nin büyük dostu Malezya'dan ses getirecek karar: Yasaklıyoruz, geri adım atmayacağız

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Türkiye'nin büyük dostu Malezya'dan ses getirecek karar: Yasaklıyoruz, geri adım atmayacağız

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail ile ilgili aldığı karardan asla geri dönmeyeceğini ve uygulamaya koyacaklarını duyurdu.

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Foto - Türkiye'nin büyük dostu Malezya'dan ses getirecek karar: Yasaklıyoruz, geri adım atmayacağız

Bernama ajansının haberine göre Enver, Seremban kentinde katıldığı bir programın ardından basın mensuplarının ABD'li Kongre üyelerinin, Malezya'nın ülkede bulunan İsrail vatandaşlarını sınır dışı etme kararını ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya yazdıkları mektupta eleştirmesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

#2
Foto - Türkiye'nin büyük dostu Malezya'dan ses getirecek karar: Yasaklıyoruz, geri adım atmayacağız

Enver, Malezya hükümetinin İsraillileri sınır dışı etmesinde etkili olan tutumunun, Gazze'de öldürülen Filistinliler ve devam eden baskı ile saldırılara karşı Filistinlileri savunmaya bağlılıklarından kaynaklandığını belirtti. İsraillilerin Malezya'ya kabul edilmemesi veya bu ülkede bulunanların sınır dışı edilmesi politikasının yeni değil, on yıllardır süren bir politika olduğunu ve ABD'nin bunun farkında olması gerektiğini vurgulayan Enver, şunları kaydetti:

#3
Foto - Türkiye'nin büyük dostu Malezya'dan ses getirecek karar: Yasaklıyoruz, geri adım atmayacağız

"ABD Kongresinin birçok üyesi, Malezya'nın İsraillilerin ülkeye girişini ve şirketlerle ilgili faaliyetlere katılmalarını engelleme kararından dolayı beni eleştirdi. Bu bizi caydırmayacaktır. Tehditler iletebilirler ancak Malezya halkının haklarını savunacağım ve hükümetin, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklama kararını sürdüreceğim."

#4
Foto - Türkiye'nin büyük dostu Malezya'dan ses getirecek karar: Yasaklıyoruz, geri adım atmayacağız

Enver, Malezya'nın görüşlerini belirtmekte özgür olduğunu ve bu tutumunun ABD ile ilişkilerini etkilememesi gerektiğini ifade ederek, "O ülkede (ABD'de) seçilmiş temsilciler çocukların, sivillerin ve kadınların öldürülmesine, evlerin yok edilmesine ve toprakların işgal edilmesine karşı nasıl sessiz kalabiliyor?" ifadesini kullandı.

#5
Foto - Türkiye'nin büyük dostu Malezya'dan ses getirecek karar: Yasaklıyoruz, geri adım atmayacağız

ABD'de Kongre üyeleri Greg Landsman, Josh Gottheimer, Jimmy Panetta, Dan Goldman, Debbie Wasserman Schultz, Jared Moskowitz, Brad Sherman ve Jake Auchincloss, 21 Temmuz'da Rubio'ya gönderdikleri mektupta Enver'in Malezya'da bulunan İsrail vatandaşlarını derhal sınır dışı etme kararını eleştirdi. Kongre üyeleri, Rubio'dan Malezya ile ekonomik ve güvenlik alanındaki ilişkilerin gözden geçirilmesini talep etti. Enver, 15 Temmuz'da hem İsrail hem de başka bir ülkenin vatandaşı olan ve ülkede yaşadığı ya da bulunduğu belirlenen kişilerin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

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