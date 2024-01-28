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Spor
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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Yeni transferler sonrası...

2024-01-28 08:43:29
Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Yeni transferler sonrası...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan sarı lacivertliler, Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katarken, Çağlar Söyüncü'yü de İstanbul'a getirdi. Kadrosuna önemli takviyeler yapan Kanarya, bu transferler sonrası takımdan ayrılacak isimleri de belirledi. Fenerbahçe, 2 yıldızıyla yollarını ayırmak için harekete geçti. İşte o isimler ve yeni adresleri...

#1
Foto - Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Yeni transferler sonrası...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan sarı lacivertliler, Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katarken, Çağlar Söyüncü'yü de İstanbul'a getirdi.

#2
Foto - Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Yeni transferler sonrası...

Kadrosuna önemli takviyeler yapan Kanarya, bu transferler sonrası takımdan ayrılacak isimleri de belirledi.

#3
Foto - Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Yeni transferler sonrası...

CRESPO İSPANYA YOLCUSU Fenerbahçe, Miguel Crespo için İspanyol kulüpleri Malaga ve Cadiz'den gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ancak maaş konusunda anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

#4
Foto - Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Yeni transferler sonrası...

Sarı-lacivertli kulüple Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki orta sahanın 500 bin Euro olan yıllık ücreti, 4 ay önce 1 milyon Euro'ya yükseltilmiş, yapılan mukaveleye ayrıca 500 bin Euro da bonus maddesi eklenmişti.

#5
Foto - Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Yeni transferler sonrası...

SÜPER LİG EKİPLERİNİN GÖZDESİ EMRE MOR Fenerbahçe'de süre şansı bulmakta zorlanan Emre Mor, daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yönetime iletti.

#6
Foto - Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Yeni transferler sonrası...

Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Gaziantep FK'dan gelen teklifi reddetti.

#7
Foto - Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Yeni transferler sonrası...

Tecrübeli futbolcuyla Ankaragücü, Hatayspor ve Fatih Karagümrük'ün de ilgilendiği belirtildi.

#8
Foto - Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Yeni transferler sonrası...

Teknik heyetin görüşü doğrultusunda aynı bölgede görev yapan Ryan Kent'i göndermeyi planlayan Fenerbahçeli idareciler, Emre Mor'u ise takımda tutmak istiyor.

#9
Foto - Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Yeni transferler sonrası...

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