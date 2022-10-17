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Spor
17
Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı

2022-10-17 23:33:42
Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0'lık skorla yendi.

#1
Foto - Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-0 kazandı.

#2
Foto - Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Batshuayi, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+1. dakikada Rossi kaydetti.

#3
Foto - Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı

Bu sonucun ardından puanını 20'ye çıkaran Fenerbahçe ikinci sıraya yükselirken Ankaragücü, 7 puanda kaldı.

#4
Foto - Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı

Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Ankaragücü ise deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak.

#5
Foto - Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı

-Son 9 resmi maçı kaybetmedi- Fenerbahçe, son 9 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini Arabam.com Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonra ligde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 7 galibiyet alırken, sadece Fransa'da Rennes ve ligde Beşiktaş deplasmanlarında berabere kaldı.

#6
Foto - Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı

-Deplasmanda 2 maç sonra kazandı- Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda 2 maç aradan sonra galip geldi. Arabam.com Konyaspor'a 1-0 kaybeden, Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, ligde 2 maç sonra dış sahada hem golle tanıştı hem de 3 puan hasretini bitirdi.

#7
Foto - Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı

-Batshuayi gollerine başkentte de devam etti- Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Batshuayi, gollerine Ankara'da da devam etti.

#8
Foto - Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı

Son 4 maçta da gol atan sarı-lacivertli futbolcu, AEK Larnaca'ya hem iç hem de dış saha maçında gol kaydetti. Geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında takımına 3 puanı getiren golü atan Batshuayi, Ankara'da da gol perdesini açtı.

#9
Foto - Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı

Ligdeki gol sayısını da 2'ye çıkaran Belçikalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla 8 maçta toplamda 5 gol attı.

#10
Foto - Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı

-Ali Sowe'un gol sevinci kısa sürdü- MKE Ankaragücü'nün ilk yarıda attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

#11
Foto - Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı

Maçın 26. dakikasında Ali Sowe, Fenerbahçe filelerini havalandırdı. Ancak yapılan VAR incelemesinden sonra pozisyonun başında Beridze'nin ofsaytta olduğu tespit edildi ve ev sahibi ekibin gol sevinci kısa sürdü.

#12
Foto - Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı

MKE Ankaragücü: 0 - Fenerbahçe: 3 Stat: Eryaman Hakemler: Halil Umut Meler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

#13
Foto - Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit (Dk. 60 Oğuz Ceylan), Mujakic, Radakovic, Yasin Güreler (Dk. 78 Marlon), Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Dk. 78 Macheda), Beridze (Dk. 71 Pedrinho), Emre Kılınç, Jese (Dk. 60 Chatzigiovanis), Sowe

#14
Foto - Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Osayi Samuel (90+4 Alioski), Crespo, Lincoln Henrique (Dk. 90+4 Arda Güler), Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 72 İsmail Yüksek), Valencia (Dk. 66 Rossi), Batshuayi (Dk. 66 Pedro)

#15
Foto - Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı

Goller: Dk. 3 Batshuayi, Dk. 25 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+1 Rossi (Fenerbahçe)

#16
Foto - Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı

Sarı kartlar: 45+1 Malcuit, Dk. 47 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü), Dk. 57 Osayi Samuel (Fenerbahçe)

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