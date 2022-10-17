2022-10-17 23:33:42 Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0'lık skorla yendi.
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0'lık skorla yendi.
Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Batshuayi, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+1. dakikada Rossi kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 20'ye çıkaran Fenerbahçe ikinci sıraya yükselirken Ankaragücü, 7 puanda kaldı.
Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Ankaragücü ise deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak.
-Son 9 resmi maçı kaybetmedi- Fenerbahçe, son 9 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini Arabam.com Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonra ligde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 7 galibiyet alırken, sadece Fransa'da Rennes ve ligde Beşiktaş deplasmanlarında berabere kaldı.
-Deplasmanda 2 maç sonra kazandı- Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda 2 maç aradan sonra galip geldi. Arabam.com Konyaspor'a 1-0 kaybeden, Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, ligde 2 maç sonra dış sahada hem golle tanıştı hem de 3 puan hasretini bitirdi.
-Batshuayi gollerine başkentte de devam etti- Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Batshuayi, gollerine Ankara'da da devam etti.
Son 4 maçta da gol atan sarı-lacivertli futbolcu, AEK Larnaca'ya hem iç hem de dış saha maçında gol kaydetti. Geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında takımına 3 puanı getiren golü atan Batshuayi, Ankara'da da gol perdesini açtı.
Ligdeki gol sayısını da 2'ye çıkaran Belçikalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla 8 maçta toplamda 5 gol attı.
-Ali Sowe'un gol sevinci kısa sürdü- MKE Ankaragücü'nün ilk yarıda attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
Maçın 26. dakikasında Ali Sowe, Fenerbahçe filelerini havalandırdı. Ancak yapılan VAR incelemesinden sonra pozisyonun başında Beridze'nin ofsaytta olduğu tespit edildi ve ev sahibi ekibin gol sevinci kısa sürdü.
MKE Ankaragücü: 0 - Fenerbahçe: 3 Stat: Eryaman Hakemler: Halil Umut Meler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit (Dk. 60 Oğuz Ceylan), Mujakic, Radakovic, Yasin Güreler (Dk. 78 Marlon), Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Dk. 78 Macheda), Beridze (Dk. 71 Pedrinho), Emre Kılınç, Jese (Dk. 60 Chatzigiovanis), Sowe
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Osayi Samuel (90+4 Alioski), Crespo, Lincoln Henrique (Dk. 90+4 Arda Güler), Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 72 İsmail Yüksek), Valencia (Dk. 66 Rossi), Batshuayi (Dk. 66 Pedro)
Goller: Dk. 3 Batshuayi, Dk. 25 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+1 Rossi (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: 45+1 Malcuit, Dk. 47 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü), Dk. 57 Osayi Samuel (Fenerbahçe)
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23