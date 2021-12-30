  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
6
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı

2021-12-30 00:57:33
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Afyonspor'u uzatmalarda 2-0'lık skorla yenen Fenerbahçe, turladı.

#1
Foto - Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçların oynanırken, Fenerbahçe sahasında Afyonspor'u ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçların oynanırken, Fenerbahçe sahasında Afyonspor'u ağırladı.

#2
Foto - 95. dakikada Enner Valencia'nın penaltıyı gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. 99. dakikada Birght Osayi-Samuel 2. golü kaydetti.

95. dakikada Enner Valencia'nın penaltıyı gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. 99. dakikada Birght Osayi-Samuel 2. golü kaydetti.

#3
Foto - Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi.

#4
Foto - Uzatmalar 93. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel, ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 94'üncü dakikada topun başına geçen Valencia, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0

Uzatmalar 93. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel, ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 94'üncü dakikada topun başına geçen Valencia, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0

#5
Foto - 99. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Novak'ın soldan pasında altıpasın kenarında topla buluşan Osayi-Samuel, şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

99. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Novak'ın soldan pasında altıpasın kenarında topla buluşan Osayi-Samuel, şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

Bakan Akar’dan ‘anlamlı’ ziyaret! Kosova Bağımsızlık Savaşı kahramanı
Gündem

Bakan Akar’dan ‘anlamlı’ ziyaret! Kosova Bağımsızlık Savaşı kahramanı

Resmi ziyaretler kapsamında Kosova’ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) kurucularından Kosova Bağımsı..
Altınını 1000 liradan bozdurmayanları yakından ilgilendiriyor! Uzman isim flaş rakamı işaret etti
Ekonomi

Altınını 1000 liradan bozdurmayanları yakından ilgilendiriyor! Uzman isim flaş rakamı işaret etti

Altın fiyatlarındaki gidişatın ne yönde olacağı merakla takip ediliyor. Uzmanlar omicron varyantının piyasaya etkisini değerlendirdi...
Bakan Kurum: Yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız
Gündem

Bakan Kurum: Yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz istisnasız tüm şehirlerimizi, yaptığımız projelerle daha yaşanabilir hale ge..
Hafızayı güçlendiren, beyin dostu bitki
Kadın - Aile

Hafızayı güçlendiren, beyin dostu bitki

Günlük hayatta öğrenilen konuları, yaşananları ve pek çok durumu bilinçli olarak zihinde saklama gücüne hafıza denir.

CHP’li İmamoğlu, destekçisi Ali Koç’un açtığı davayı kaybetti!
Gündem

CHP’li İmamoğlu, destekçisi Ali Koç’un açtığı davayı kaybetti!

CHP’li Ekrem İmamoğlu, destekçisi Ali Koç’un açtığı davayı kaybetti. Ali Koç’un başkanlığını yaptığı Fenerbahçe Spor Kulübü ödenmesi gereken..
Gökdelenden aşağı atılan çöpler mahalleliyi bezdirdi!
Yerel

Gökdelenden aşağı atılan çöpler mahalleliyi bezdirdi!

İstanbul Esenyurt’ta 25 katlı lüks rezidansın sakinleri, yaptıkları ile pes dedirtti. Duyarsız komşular, poşet poşet çöplerini çevredeki bin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay