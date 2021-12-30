2021-12-30 00:57:33 Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Afyonspor'u uzatmalarda 2-0'lık skorla yenen Fenerbahçe, turladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Afyonspor'u uzatmalarda 2-0'lık skorla yenen Fenerbahçe, turladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçların oynanırken, Fenerbahçe sahasında Afyonspor'u ağırladı.
95. dakikada Enner Valencia'nın penaltıyı gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. 99. dakikada Birght Osayi-Samuel 2. golü kaydetti.
Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi.
Uzatmalar 93. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel, ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 94'üncü dakikada topun başına geçen Valencia, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0
99. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Novak'ın soldan pasında altıpasın kenarında topla buluşan Osayi-Samuel, şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0
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