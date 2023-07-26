2023-07-26 23:15:12 Fenerbahçe, Zimbru'yu 5 golle geçti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nun ilk maçında Zimbru'yu 5-0'lık skorla yendi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nun ilk maçında Zimbru'yu 5-0'lık skorla yendi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nun ilk maçında Moldova ekibi Zimbru ile Ülker Stadı’nda karşılaştı.
Sarı-lacivertliler rakibini 5-0 yendi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King kaydetti.
Karşılaşmanın üçüncü golünü kaydeden Dzeko, Kent ve Szymanski'nin gollerinde de asist yapan isim oldu ve karşılaşmayı 1 gol, 2 asist ile tamamladı.
Ryan Kent ve Sebastian Szymanski de Dzeko ile birlikte Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçında gol sevinci yaşarken, Ferdi Kadıoğlu'nun golünde asisti yapan Dusan Tadic de ilk resmi maçında skora katkı vermiş oldu.
Karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna dahil olan Emre Mor, 72. dakikada sakatlandı ve yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.
Mücadelenin rövanşı, 1 Ağustos Salı günü Zimbru Stadı'nda oynanacak.
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