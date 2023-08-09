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Spor
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Fenerbahçe yıldız futbolcu için geri adım atmayacak! O tarihten sonra futbolcu uçacak...

2023-08-09 10:34:18
Fenerbahçe yıldız futbolcu için geri adım atmayacak! O tarihten sonra futbolcu uçacak...

Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Rodrigo Becao gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, bir transferde daha gözünü kararttı. Geri adım atmayan sarı-lacivertli ekibin yeni teklifi ortaya çıktı. İşte detaylar... Fenerbahçe yıldız futbolcu için geri adım atmayacak Yeni teklif ortaya çıktı Yeni sezonda kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, özellikle merkez orta saha konusundaki ısrarını sürdürüyor.

#1
Foto - Fenerbahçe yıldız futbolcu için geri adım atmayacak! O tarihten sonra futbolcu uçacak...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Ülker Stadı’nda Maribor’u konuk edecek. Bu sezon kadrosunu birbirinden kaliteli isimlerle güçlendiren ve Trendyol Süper Lig’in yanı sıra Avrupa’da başarılı olmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde müsabaka öncesi teknik heyetten oyunculara uyarılar geldi.

#2
Foto - Fenerbahçe yıldız futbolcu için geri adım atmayacak! O tarihten sonra futbolcu uçacak...

Maribor’un Avrupa kupalarında deneyimli bir kulüp olduğuna vurgu yapan Kartal’ın, “Bu maç farklı olacak. Zimbru’ya göre daha iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zimbru ile oynadığımız maçları unutun. Rakibi küçümsemeden işimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Kendi sahamızda hem iyi futbol oynayıp hem de güzel bir sonuç alarak yolumuza devam etmemiz lazım” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

#3
Foto - Fenerbahçe yıldız futbolcu için geri adım atmayacak! O tarihten sonra futbolcu uçacak...

Bu bölge için Sarı-Lacivertliler’in gündemindeki isimlerden biri Milan’dan Rade Krunic... İtalyan futbol sitelerinden Calcionews24.com’un haberine göre Kanarya, Krunic için daha önce yaptığı 5 milyon Euro’luk teklifi artırdı. Milan’a bu kez bonuslar hariç 8 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli teklif edildi.

#4
Foto - Fenerbahçe yıldız futbolcu için geri adım atmayacak! O tarihten sonra futbolcu uçacak...

Fanatik'e göre; Ancak İtalyanlar’ın, sözleşmesi 2025’te bitecek Boşnak yıldızı, 10 milyon Euro’nun altında bir rakama satmamak konusundaki ısrarını sürdürdüğü bildirildi. Kanarya, Krunic’le hem sözleşme hem de yıllık ücret (3 milyon Euro) konusunda geçtiğimiz hafta el sıkışmıştı.

#5
Foto - Fenerbahçe yıldız futbolcu için geri adım atmayacak! O tarihten sonra futbolcu uçacak...

Teknik direktör Stefano Pioli, her ne kadar Krunic ile kontrat uzatmak istese de oyuncu buna pek sıcak bakmıyor.

#6
Foto - Fenerbahçe yıldız futbolcu için geri adım atmayacak! O tarihten sonra futbolcu uçacak...

Milan’ın, Rade Krunic’i kolay kolay bırakmak istememesinin altında ayrıca, yerine henüz bir oyuncu bulamaması yatıyor. Çünkü İtalyanlar, orta saha bölgesinde Sandro Tonali’yi Newcastle’e sattı ve bir diğer futbolcusu Ismael Bennacer de yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle en az 6 ay sahalardan uzak kalacak. Krunic’in ayrılma baskısına daha fazla dayanamayacağı düşünülen Milan’ın, Hollandalı Marten de Roon’u transfer etmek için kulübü Atalanta ile temasa geçeceği öğrenildi.

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