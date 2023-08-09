Fenerbahçe yıldız futbolcu için geri adım atmayacak! O tarihten sonra futbolcu uçacak...

Milan’ın, Rade Krunic’i kolay kolay bırakmak istememesinin altında ayrıca, yerine henüz bir oyuncu bulamaması yatıyor. Çünkü İtalyanlar, orta saha bölgesinde Sandro Tonali’yi Newcastle’e sattı ve bir diğer futbolcusu Ismael Bennacer de yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle en az 6 ay sahalardan uzak kalacak. Krunic’in ayrılma baskısına daha fazla dayanamayacağı düşünülen Milan’ın, Hollandalı Marten de Roon’u transfer etmek için kulübü Atalanta ile temasa geçeceği öğrenildi.