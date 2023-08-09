2023-08-09 10:34:18 Fenerbahçe yıldız futbolcu için geri adım atmayacak! O tarihten sonra futbolcu uçacak...
Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Rodrigo Becao gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, bir transferde daha gözünü kararttı. Geri adım atmayan sarı-lacivertli ekibin yeni teklifi ortaya çıktı. İşte detaylar... Fenerbahçe yıldız futbolcu için geri adım atmayacak Yeni teklif ortaya çıktı Yeni sezonda kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, özellikle merkez orta saha konusundaki ısrarını sürdürüyor.