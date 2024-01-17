2024-01-17 13:07:02 Fenerbahçe tarih vererek duyurdu! O ülkeden resmen forvet fışkıracak! O takıma bir teklif daha yapacak!
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan, Michy Batshuayi'ye de gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-lacivertliler, forvet transferi için kolları sıvadı. Adı sık sık Manchester United forması giyen Anthony Martial ile anılan sarı-lacivertliler, Premier Lig'de başka bir yıldızı takıma kazandırmak için harekete geçti. İşte detaylar...