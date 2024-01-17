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Spor
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Fenerbahçe tarih vererek duyurdu! O ülkeden resmen forvet fışkıracak! O takıma bir teklif daha yapacak!

2024-01-17 13:07:02
Fenerbahçe tarih vererek duyurdu! O ülkeden resmen forvet fışkıracak! O takıma bir teklif daha yapacak!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan, Michy Batshuayi'ye de gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-lacivertliler, forvet transferi için kolları sıvadı. Adı sık sık Manchester United forması giyen Anthony Martial ile anılan sarı-lacivertliler, Premier Lig'de başka bir yıldızı takıma kazandırmak için harekete geçti. İşte detaylar...

#1
Foto - Fenerbahçe tarih vererek duyurdu! O ülkeden resmen forvet fışkıracak! O takıma bir teklif daha yapacak!

İsmail Kartal yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

#2
Foto - Fenerbahçe tarih vererek duyurdu! O ülkeden resmen forvet fışkıracak! O takıma bir teklif daha yapacak!

Sezon öncesi hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve takıma kazandırdığı isimlerle ses getiren sarı-lacivertliler, kış transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı.

#3
Foto - Fenerbahçe tarih vererek duyurdu! O ülkeden resmen forvet fışkıracak! O takıma bir teklif daha yapacak!

Önceliği stoper ve orta saha bölgelerine veren Kanarya, kısa süre içerisinde de iki bölgeyi güçlendirmeyi başardı.

#4
Foto - Fenerbahçe tarih vererek duyurdu! O ülkeden resmen forvet fışkıracak! O takıma bir teklif daha yapacak!

Fenerbahçe ilk olarak dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci'nin transferini açıkladı.

#5
Foto - Fenerbahçe tarih vererek duyurdu! O ülkeden resmen forvet fışkıracak! O takıma bir teklif daha yapacak!

Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

#6
Foto - Fenerbahçe tarih vererek duyurdu! O ülkeden resmen forvet fışkıracak! O takıma bir teklif daha yapacak!

Sezon başında Milan forması giyen Rade Krunic için uzun uğraşlar veren Fenerbahçe, Boşnak futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmayı başardı.

#7
Foto - Fenerbahçe tarih vererek duyurdu! O ülkeden resmen forvet fışkıracak! O takıma bir teklif daha yapacak!

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

#8
Foto - Fenerbahçe tarih vererek duyurdu! O ülkeden resmen forvet fışkıracak! O takıma bir teklif daha yapacak!

Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'de geri sayıma geçen Kanarya, forvet transferi için de kolları sıvadı.

#9
Foto - Fenerbahçe tarih vererek duyurdu! O ülkeden resmen forvet fışkıracak! O takıma bir teklif daha yapacak!

Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan Fenerbahçe, Michy Batshuayi'ye de gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

#10
Foto - Fenerbahçe tarih vererek duyurdu! O ülkeden resmen forvet fışkıracak! O takıma bir teklif daha yapacak!

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Belçikalı golcünün ayrılma ihtimaline karşı forvet takviyesi yapmak isteyen yönetim, aradığı ismi Premier Lig'de buldu.

#11
Foto - Fenerbahçe tarih vererek duyurdu! O ülkeden resmen forvet fışkıracak! O takıma bir teklif daha yapacak!

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Fulham forması giyen Carlos Vinicius'a talip olduğunu yazdı.

#12
Foto - Fenerbahçe tarih vererek duyurdu! O ülkeden resmen forvet fışkıracak! O takıma bir teklif daha yapacak!

iG Esporte'de yer alan habere göre; golcü futbolcuyla sarı-lacivertlilerin dışında Valencia, Sevilla, Olympiakos, Bahia ve Palmeiras'ın da Vinicius'a talip olduğunu aktardı. Fulham'ın ise 28 yaşındaki santrforu kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservisiyle göndermek istediği aktarıldı.

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