Fenerbahçe milli yıldız için İspanya kapılarına dayanacak! Türkiye’ye duyurdular ve yolculuk başlayacak…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden ve bu sezon şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ederken, sağlam adımlar atmak istiyor. Devre arasında kiralık olarak kadroya dahil edilen başarılı stoper Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe yönetimi Madrid'e gidiyor. Atletico Madrid ile masaya oturacak olan Kanarya, fiyat düşürme pazarlığı yapacak. İşte istenen bonservis ve tüm detaylar...