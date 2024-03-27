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Spor
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Fenerbahçe milli yıldız için İspanya kapılarına dayanacak! Türkiye’ye duyurdular ve yolculuk başlayacak…

2024-03-27 12:00:34
Fenerbahçe milli yıldız için İspanya kapılarına dayanacak! Türkiye’ye duyurdular ve yolculuk başlayacak…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden ve bu sezon şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ederken, sağlam adımlar atmak istiyor. Devre arasında kiralık olarak kadroya dahil edilen başarılı stoper Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe yönetimi Madrid'e gidiyor. Atletico Madrid ile masaya oturacak olan Kanarya, fiyat düşürme pazarlığı yapacak. İşte istenen bonservis ve tüm detaylar...

#1
Foto - Fenerbahçe milli yıldız için İspanya kapılarına dayanacak! Türkiye’ye duyurdular ve yolculuk başlayacak…

Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden ve bu sezon şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Fenerbahçe milli yıldız için İspanya kapılarına dayanacak! Türkiye’ye duyurdular ve yolculuk başlayacak…

Sarı lacivertliler, bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ederken, sağlam adımlar atmak istiyor.

#3
Foto - Fenerbahçe milli yıldız için İspanya kapılarına dayanacak! Türkiye’ye duyurdular ve yolculuk başlayacak…

Devre arasında kiralık olarak kadroya dahil edilen başarılı stoper Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe yönetimi Madrid'e gidiyor.

#4
Foto - Fenerbahçe milli yıldız için İspanya kapılarına dayanacak! Türkiye’ye duyurdular ve yolculuk başlayacak…

Atletico Madrid ile masaya oturacak olan Kanarya, fiyat düşürme pazarlığı yapacak. İşte istenen bonservis ve tüm detaylar...

#5
Foto - Fenerbahçe milli yıldız için İspanya kapılarına dayanacak! Türkiye’ye duyurdular ve yolculuk başlayacak…

F.Bahçe yönetimi, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'yü bonservisi ile almak için Atletico Madrid ile masaya oturacak.

#6
Foto - Fenerbahçe milli yıldız için İspanya kapılarına dayanacak! Türkiye’ye duyurdular ve yolculuk başlayacak…

2 milyon Euro'ya 6 ay için alınan stoperi, İspanyol kulübü 15 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyor.

#7
Foto - Fenerbahçe milli yıldız için İspanya kapılarına dayanacak! Türkiye’ye duyurdular ve yolculuk başlayacak…

Türkiye'de tekrardan yaşamaktan ve yakın arkadaşları Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci gibi isimlerle büyük keyif aldığını çevresine belirten Çağlar, İstanbul'da kalmak istiyor.

#8
Foto - Fenerbahçe milli yıldız için İspanya kapılarına dayanacak! Türkiye’ye duyurdular ve yolculuk başlayacak…

Fenerbahçe yönetimi de başarılı stoperi önümüzdeki sezonda takıma kazandırmanın planlarını yapıyor... Sarı-lacivertli formayla 7 maça çıkan Çağlar Söyüncü, takımına 1 asistlik katkı yaptı.

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