Fenerbahçe maçını izlemek istedi başına gelmeyen kalmadı

“BANA KİMLİK FOTOKOPİSİNİ GÖNDEREREK GÜVEN OLUŞTURDU” Kendisinin sürekli maçlara giden fanatik bir Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Güven Gök, “Maalesef ilk günden kombineler tükendiği için kombine alamadım. Bilet sayısı da az miktarda olduğu için bilet temini yapamadım. Başımıza bu talihsiz olay iki defa geldi. Ama en sonunda maç bileti bulabildik, maçı izleme fırsatımız oldu ama bu sefer de yenildik. ‘Kombine devret’ uygulaması üzerinden ilan verdim. Bu uygulama üzerinden bir kişi ile temasa geçtim. O arkadaş bana sosyal medya adresini verdi, kendisine oradan yazdım. Fiyat konusunda 360 lirada anlaştık, normal bilet fiyatına anlaştık. Biz transferi yaptık ama parayı gönderdikten sonra bize bileti vermediler. Daha sonrasında iletişime geçmeye çalıştık ama maalesef o da olmadı. Diğer olayda da başka birisi bize dönüş yaptı. 400 lira üzerine de onunla anlaştık. Parayı gönderdim. Göndermeden önce bana kimlik fotokopisini gönderdi. Bana kimlik fotokopisini göndererek güven oluşturdu. Parayı gönderdik, bileti maalesef bize göndermedi. Bunun ardından iki şahıstan da şikayetçi oldum” dedi.