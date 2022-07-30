Fenerbahçe maçını izlemek istedi başına gelmeyen kalmadı

Olay, 27 Temmuz Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze’de gazetecilik yapan Güven Gök, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Fenerbahçe ile Dinamo Kiev’in karşılaşacağı rövanş maçına bilet almak istedi. Bunun için çeşitli uygulamaları kullanan Gök, Fenerbahçe tutkusu yüzünden 2 kez dolandırıcıların tuzağına düştü. Ayrı ayrı 2 şahısla bilet almak için fiyatta anlaşan Gök, ikisine de para göndermesine rağmen kendisine bilet transferi yapılmadı. Buna rağmen arayışlarını sürdüren Gök, maça gidemeyecek bir taraftarın biletini satın alarak karşılaşmayı izlemeyi başardı. Gök, maçın ardından soluğu polis merkezinde alarak kendisini dolandıran 2 şahıstan da şikayetçi oldu.