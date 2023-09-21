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Spor
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Fenerbahçe ile ilgili dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Duyan derin bir oh çekecek...

2023-09-21 13:19:02
Fenerbahçe ile ilgili dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Duyan derin bir oh çekecek...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son olarak Antalyaspor'u 3-2 mağlup etmişti. Transfer dönemini hareketli geçiren sarı-lacivertliler birçok yıldız ismi kadrosuna katsa da 6 numaranın eksikliği büyük tepki çekmişti. Kanarya buna rağmen ara transfer dönemini erken açtı. Arjantinli yıldız Fenerbahçe'ye geliyor. İşte transfer haberinin detayları...

#1
Foto - Fenerbahçe ile ilgili dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Duyan derin bir oh çekecek...

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe, art arda aldığı galibiyetlerle taraftarını mutlu etmeye devam ediyor.

#2
Foto - Fenerbahçe ile ilgili dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Duyan derin bir oh çekecek...

Vatan'a göre; Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u konuk eden sarı-lacivertli ekip zorlu 90 dakikan 3-2 galip ayrılmıştı.

#3
Foto - Fenerbahçe ile ilgili dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Duyan derin bir oh çekecek...

Bu skorla beraber puanını 12'ye yükselten Kanarya, 1 maç eksiğiyle liderlik koltuğunda oturuyor.

#4
Foto - Fenerbahçe ile ilgili dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Duyan derin bir oh çekecek...

Ayrıca İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 4'ü Süper Lig, 6'sı UEFA Konferans Ligi olmak üzere 10 resmi maçtan da galibiyetle ayrılarak henüz mağlubiyet ya da beraberlik yüzü görmedi.

#5
Foto - Fenerbahçe ile ilgili dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Duyan derin bir oh çekecek...

UEFA Konferans Ligi H grubunda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin Avrupa yolcuğu bugün başlıyor. Temsilcimiz, Danimarka Ligi ekiplerinden Nordsjaelland'ı yarın saat 19.45'te Kadıköy'de konuk edecek.

#6
Foto - Fenerbahçe ile ilgili dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Duyan derin bir oh çekecek...

"3 PUAN ALMAK İSTİYORUZ" Müsabaka öncesi basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Danimarka ekibiyle zor bir karşılaşmaya çıkacaklarına vurgulayarak, "Son oynadığımız lig maçında kazandığımız için çok mutluyuz. Türkiye liginde hiçbir maç kolay değil."

#7
Foto - Fenerbahçe ile ilgili dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Duyan derin bir oh çekecek...

"Hem iç sahada hem deplasmanda oynasak da her takımın güçlü tarafları var. Herkes bize karşı daha iyi motive olarak futbol oynamaya çalışıyor."

#8
Foto - Fenerbahçe ile ilgili dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Duyan derin bir oh çekecek...

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ İspanyol basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın gelecek ara transfer döneminde bir orta saha transferi yapmak istediği aktarıldı.

#9
Foto - Fenerbahçe ile ilgili dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Duyan derin bir oh çekecek...

Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda River Plate forması giyen Uruguaylı oyuncu Nicolas de la Cruz'la ilgilendiği öne sürüldü.

#10
Foto - Fenerbahçe ile ilgili dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Duyan derin bir oh çekecek...

26 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen bir diğer kulüp olarak İtalya'dan da Inter gösterildi. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Nicolas de la Cruz'un kulübü River Plate ile sözleşmesi Aralık 2025'e kadar devam ediyor.

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