2023-09-21 13:19:02 Fenerbahçe ile ilgili dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Duyan derin bir oh çekecek...
Fenerbahçe'de son dakika gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son olarak Antalyaspor'u 3-2 mağlup etmişti. Transfer dönemini hareketli geçiren sarı-lacivertliler birçok yıldız ismi kadrosuna katsa da 6 numaranın eksikliği büyük tepki çekmişti. Kanarya buna rağmen ara transfer dönemini erken açtı. Arjantinli yıldız Fenerbahçe'ye geliyor. İşte transfer haberinin detayları...