Fenerbahçe için kritik çağrı! 6 yıldır aynı nakarat: Güler misin ağlar mısın?

Başkanlık seçimlerini değerlendiren Erol Bilecik, "Türkiye'nin bir demokrasi şölenine tanık olduğu bir süreç geçti. O sürece kadar yolculukta birçok gelişme oldu. Ama önemli olan nihayetinde sonuca bakmak gerekiyor. Bu sonuçları sağlıklı bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ama günün sonunca camianın tek bir ses olduğu, tek bir sonucun etrafında birleştiği bir final oldu. Zaman zaman Türkiye'de en büyük spor kulübü kim diye soruluyor. 8-9 Haziran'dan 3 hafta önceye kadar baktığınızda, sadece spor dünyasında değil, konuşulan ana konu vardı; Acaba Fenerbahçe seçimleri ne olacak? Türkiye'nin gerçekten en büyük spor kulübünü araştırmaya gerek yok, bunun adı net olarak belli oldu, Fenerbahçe. Her zaman dediğimiz gibi; Fenerbahçe gülerse, Türkiye güler. Şimdi artık gülme zamanı. Bunların hepsi geride kaldı." dedi.