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Spor
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Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

2023-12-15 10:57:19
Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Trnava engelini de geçti ve grubunu zirvede tamamladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, hedeflerinin kupayı kaldırmak olduğunu dile getirdi. Bu doğrultuda F.Bahçe'de yönetim düğmeye bastı ve dünyaca ünlü yıldızı getirmek için harekete geçti. İşte o isim ve son gelişmeler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

#1
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

Sezon başında birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de, transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

Sarı-lacivertliler ocak ayında önemli takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

#3
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. ve son maçında Fenerbahçe sahasında Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi.

#4
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

Sarı-lacivertliler mücadeleden 4-0'lık net galibiyetle ayrıldı.

#5
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Dominik Takac (k.k) ve Edin Dzeko (2) kaydetti.

#6
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

Farklı galibiyetle sonuca ulaşan F.Bahçe, Ludogorets'ten genel averajı da almış oldu.

#7
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

Böylelikle 12 puanla grubunu lider tamamladı ve direkt olarak turnuvaya son 16'dan devam etmeye hak kazandı.

#8
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

F.Bahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eksik olan mevkilere transfer yapılmasını istedi. Deneyimli çalıştırıcı gerekli güçlendirilmelerin yapılmasıyla birlikte şampiyonluk yolunda önemli yol mesafe kat edileceğini dile getirdi.

#9
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunuyor.

#10
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

F.Bahçe Yönetimi, sezon sonunda da bu konumu korumak ve şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

#11
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

Konferans Ligi'nde son 16'ya adını yazdıran F.Bahçe, Mart ayında turnuvaya start verecek.

#12
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

Teknik direktör İsmail Kartal maç sonu açıklamasında, "Şimdi son 16'ya kaldık. Burada final oynamak. Hatta kupayı bile kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

#13
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

Bu doğrultuda İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalara hız verildi.

#14
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

62 yaşındaki çalıştırıcı, öncelikli olarak Edin Dzeko'nun yanına bir takviye istedi.

#15
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

A Spor"a göre; F.Bahçe, santrfor bölgesini Leipzig forması giyen Timo Werner ile güçlendirmek istiyor.

#16
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

Devre arasında Batshuayi'nin ayrılma ihtimaline karşın bu transferin üzerinde duruluyor.

#17
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

Alman ekibinin sportif direktörü Rouven Schröder, geçtiğimiz günlerde Werner'in son durumuna ilişkin konuştu.

#18
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

Schröder, "Werner'in kendisine uygun bir kulüp bulmasını istedik. Futbol böyledir, yollar her zaman çiçekli olmayabilir.

#19
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

Eğer kulübün aklında başka planlar varsa oyuncular da kendi yollarını çizmeli ve bu durumla baş edebilmeli." ifadelerini kullandı.

#20
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

27 yaşındaki yıldız da EURO 2024'te yer almak için oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

#21
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

Kanarya'nın oyuncuya oynama garantisi vereceği, Leipzig'e ise kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

#22
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

Bu sezon 14 maçta süre alan Werner, 2 gol - 1 asistlik katkı sağladı ve sadece 386 dakika forma giyebildi.

#23
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

TIMO WERNER KİMDİR?

#24
Foto - Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

Timo Werner, 6 Mart 1996'da Almanya'nın Stuttgart kentinde dünyaya geldi. Futbola Steinhald altyapısında başladı.

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