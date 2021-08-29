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Spor
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Fenerbahçe, Altay'ı devirip 3'te 3 yaptı

2021-08-29 23:54:32
Fenerbahçe, Altay'ı devirip 3'te 3 yaptı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Altay'ı 2-0'lık skorla yenerek 3 puanı kazandı.

#1
Foto - Süper Lig'in 3. haftasında Fenerabahçe deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerabahçe deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmayınca iki takım da devre arasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmayınca iki takım da devre arasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

#3
Foto - İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 51. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile 1-0 öne geçti. Maçın 55' dakikada sahneye çıkan Valencia durumu 2-0'a getirdi ve takımını rahatlattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 51. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile 1-0 öne geçti. Maçın 55' dakikada sahneye çıkan Valencia durumu 2-0'a getirdi ve takımını rahatlattı.

#4
Foto - Maçın sonlarına doğru Altay pozisyonlar bulsa da golü bulamadı. Fenerbahçe 2-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak ligde 3'te 3 yaptı.

Maçın sonlarına doğru Altay pozisyonlar bulsa da golü bulamadı. Fenerbahçe 2-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak ligde 3'te 3 yaptı.

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