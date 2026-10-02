Dolar ve euro haftanın son işlem gününü yükselişle açtı!
Döviz piyasasında 2 Ekim Cuma günü hareketli başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Döviz piyasasında 2 Ekim Cuma günü hareketli başladı.
Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro haftanın son işlem gününü yükselişle açtı
. İşte 2 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR? Alış (TL): 49,1322 TL Satış (TL): 49,1473 TL
EURO NE KADAR? Alış (TL): 55,2681 TL Satış (TL): 55,4177 TL
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