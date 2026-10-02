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Filistin'de gıda yardımları yarıya indirildi! Türkiye'de çok satıyor: Yenilenmiş model satışa çıkıyor! Çivril'de elma hasadı için mesai başladı 24 saatte maalesef ikinci zam geldi! Fiyatı 40 lirayı aştı Dolar ve euro haftanın son işlem gününü yükselişle açtı! Otomobil devi logosunu değiştirdi! Görenler tanıyamadı! Su sıcaklığı 40 ila 60 derece: Mikrofiber bezleri temizlerken çok ama çok dikkat edin Önünde kuyruklar oluşan ünlü firmada mideleri bulandıran ihanet! Dana eti diye eşek eti yedirmişler Okulda büyük skandal! Tuvalette silah bulundu, sahibi ağızları açık bıraktı Gelişme kamuoyuna ilan edildi... Kritik yaş ortalaması 28 bilim dünyası açıkladı! Detaylar bunlar
Ekonomi
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Dolar ve euro haftanın son işlem gününü yükselişle açtı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dolar ve euro haftanın son işlem gününü yükselişle açtı!

Döviz piyasasında 2 Ekim Cuma günü hareketli başladı.

#1
Foto - Dolar ve euro haftanın son işlem gününü yükselişle açtı!

Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro haftanın son işlem gününü yükselişle açtı

#2
Foto - Dolar ve euro haftanın son işlem gününü yükselişle açtı!

. İşte 2 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...

#3
Foto - Dolar ve euro haftanın son işlem gününü yükselişle açtı!

DOLAR NE KADAR? Alış (TL): 49,1322 TL Satış (TL): 49,1473 TL

#4
Foto - Dolar ve euro haftanın son işlem gününü yükselişle açtı!

EURO NE KADAR? Alış (TL): 55,2681 TL Satış (TL): 55,4177 TL

#5
Foto - Dolar ve euro haftanın son işlem gününü yükselişle açtı!

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