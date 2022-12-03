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Feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı

2022-12-03 08:50:52
Feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı

Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

#1
Foto - Feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı

Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka 54 AY 118 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan H.T., önünde seyir halinde olan Z.K. yönetimindeki 45 AGL 366 plakalı tıra arkadan çarptı.

#2
Foto - Feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı

Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

#3
Foto - Feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı.

#4
Foto - Feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı

Ekiplerin çalışması neticesinde araçtan çıkarılan sürücü H.T., G.K., İ.Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

#5
Foto - Feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı

Yaralıların durumu ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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