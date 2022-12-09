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Feci kaza! Kamyona ok gibi saplandı

2022-12-09 16:27:46
Feci kaza! Kamyona ok gibi saplandı

Kaza, 15.00 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Hallaçlar mevkiinde meydana geldi.

#1
Foto - Feci kaza! Kamyona ok gibi saplandı

Edinilen bilgiye göre, 09 LY 979 plakalı ticari araç, 48 YR 062 plakalı kamyona arkadan çarptı.

#2
Foto - Feci kaza! Kamyona ok gibi saplandı

Çarpmanın etkisi ile ticari araç kamyonun kasasına ok gibi saplandı.

#3
Foto - Feci kaza! Kamyona ok gibi saplandı

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Feci kaza! Kamyona ok gibi saplandı

Ticari araç içerisindeki iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

#5
Foto - Feci kaza! Kamyona ok gibi saplandı

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan iki kişinin cansız bedenini çıkarmak için çalışma başlattı.

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