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Türkiye
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Feci kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı

2022-10-24 23:52:05
Feci kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı

Adana’da kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralandı.

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Foto - Feci kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı

Kaza, Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı’nda meydana geldi.

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Foto - Feci kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı

Alınan bilgiye göre, H.İ.'nin kullandığı 01 EVM 79 plakalı motosiklet, 01 AHU 875 plakalı kamyonla çarpıştı. Sürücü H.İ. ve motosiklette bulunan ismi öğrenilemeyen kişi yola savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

#3
Foto - Feci kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü H.İ’in olay yerinde öldüğünü belirlerken, ismi öğrenilemeyen yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından H.İ’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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