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Yaşam
7
Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

2022-12-29 00:52:45
Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Burdur-Isparta dağ yolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Olay akşam saatlerinde Burdur-Isparta dağ yolunun 10. kilometresinde meydana geldi.

#2
Foto - Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Isparta'dan Burdur istikametine gelen İbrahim Çiftçi’nin kullandığı 15 FC 808 plakalı araç ile karşı istikametten gelen İlhan Uğur’un kullandığı 32 ACA 701 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

#3
Foto - Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Kazada iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

#4
Foto - Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

#5
Foto - Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#6
Foto - Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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