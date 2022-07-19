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Teknoloji-Bilişim
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FBI, kripto yatırımcılarına uyarıda bulundu

2022-07-19 21:50:28
FBI, kripto yatırımcılarına uyarıda bulundu

Bitcoin borsasında tehlike hakkında uyaran FBI, kripto yatırımcılarını uyararak tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

#1
Foto - Kripto paralar, son yıllarda oldukça popülerleşti. Kendine ait büyük bir havuza sahip olan bu arena, birçok kişi tarafından benimsense de önemli bir kesim tarafından hala sorgulanıyor.

Kripto paralar, son yıllarda oldukça popülerleşti. Kendine ait büyük bir havuza sahip olan bu arena, birçok kişi tarafından benimsense de önemli bir kesim tarafından hala sorgulanıyor.

#2
Foto - Her alanda olduğu gibi bu alanda da dolandırıcılık tehlikesi bulunuyor. Son olarak FBI, yatırımcılara ciddi bir uyarıda bulundu.

Her alanda olduğu gibi bu alanda da dolandırıcılık tehlikesi bulunuyor. Son olarak FBI, yatırımcılara ciddi bir uyarıda bulundu.

#3
Foto - Kripto para endüstrisi, daha öncede siber saldırılara ve dolandırıcılık vakalarına sık sık sahne oldu. Ancak durum giderek kötüye gidiyor.

Kripto para endüstrisi, daha öncede siber saldırılara ve dolandırıcılık vakalarına sık sık sahne oldu. Ancak durum giderek kötüye gidiyor.

#4
Foto - Gidişatın koca bire sektöre derin yaralar vereceğini düşünen FBI, kripto piyasasındaki bu duruma ilişkin bir metin yayınladı.

Gidişatın koca bire sektöre derin yaralar vereceğini düşünen FBI, kripto piyasasındaki bu duruma ilişkin bir metin yayınladı.

#5
Foto - FBI, kripto yatırımcıları uyardığı açıklamasında son zamanlarda sahte yatırım uygulamaları ile adeta bir dolandırıcılık dalgasının oluştuğunu belirtti.

FBI, kripto yatırımcıları uyardığı açıklamasında son zamanlarda sahte yatırım uygulamaları ile adeta bir dolandırıcılık dalgasının oluştuğunu belirtti.

#6
Foto - Oluşan bu dolandırıcılık şeklinin özellikle büyük piyasalara zarar verdiğini, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Oluşan bu dolandırıcılık şeklinin özellikle büyük piyasalara zarar verdiğini, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

#7
Foto - Sahte yatırım uygulamaları, ilk olarak kullanıcılara avantajlar sunarak yatırım fırsatı gösteriyor.

Sahte yatırım uygulamaları, ilk olarak kullanıcılara avantajlar sunarak yatırım fırsatı gösteriyor.

#8
Foto - İndirilen uygulamaya yatırım yapan kişiler, daha sonra uygulama tarafından “çekim için belirli miktar daha yatırın” uyarısı alıyor.

İndirilen uygulamaya yatırım yapan kişiler, daha sonra uygulama tarafından “çekim için belirli miktar daha yatırın” uyarısı alıyor.

#9
Foto - Mağdurlar bu miktarı yatırsalar bile daha sonra hesaplarına ulaşamıyor. Yayınlanan raporda

Mağdurlar bu miktarı yatırsalar bile daha sonra hesaplarına ulaşamıyor. Yayınlanan raporda

#10
Foto - Öte yandan son dönemde oldukça büyük dolandırıcılık vakaları kaydedildi.

Öte yandan son dönemde oldukça büyük dolandırıcılık vakaları kaydedildi.

#11
Foto - ABD’de bir yıldan az bir sürede toplam 244 kurbandan yaklaşık 43 milyon dolar çalındığı belirtildi.

ABD’de bir yıldan az bir sürede toplam 244 kurbandan yaklaşık 43 milyon dolar çalındığı belirtildi.

#12
Foto - Öyle ki Ekim 2021 ile Mayıs 2022 arasında yalnızca dört yatırımcı dolandırıcı bir uygulama aracılığıyla toplam 5,5 milyon dolar kaybetti.

Öyle ki Ekim 2021 ile Mayıs 2022 arasında yalnızca dört yatırımcı dolandırıcı bir uygulama aracılığıyla toplam 5,5 milyon dolar kaybetti.

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