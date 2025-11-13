Faydası olan portakal kabuğunu günde 2 defa yerseniz... Duyan poşet alıp manava koşuyor!

  • İSTANBUL
Kadın - Aile
Kış mevsiminde olgunlaşan ve manavlarda yerini almaya başlayan Portakal, içerdiği C vitamini ve doğal bileşenler ile oldukça sağlıklı bir meyvedir. Portakal kabuğu çayını günde 2 defa kullanarak metabolizmanızı aktif tutabilirsiniz. Poşeti alan halk aydasını duyunca hemen manava koşuyor. Uzmanı konuyla ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı. İgili açıklama, neden cevap verdi.

#1
Kış geldiğinde grip ve soğuk algınlığı riski artar. Bu yüzden bağışıklığımızı güçlü tutmak için beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Bilim dünyası bu etkiye Bilim dünyası bu etkiye 'beklenmedik mucize' derken Uzmanı konuyla ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı. Neden tüketmeliyiz cevap verip, sıraladı!

#2
iLGİLİ ÖNEMLİBİR AÇIKLAMA YAPTI! Benim kışın en çok vurguladığım şeylerden biri, bağışıklığı destekleyen besinleri sofradan eksik etmemek. Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, kırmızı biber ve brokoli gibi C vitamini kaynakları hem hastalıklara karşı kalkan olur hem de enerjimizi artırır. Havuç, tatlı patates, balkabağı ve renkli biberler, A vitamini ve beta-karoten açısından zengindir; mukozamızı korur, vücudumuzu hastalıklara karşı güçlendirir. Et, tavuk, hindi, kabuklu deniz ürünleri, kuru baklagiller ve ceviz ise çinko içerikleriyle bağışıklığa destek olur. Yoğurt, kefir ve turşu gibi fermente besinleri de ihmal etmeyin; bağırsak sağlığınız güçlü olursa bağışıklığınız da güçlü olur.

#3
Kışın metabolizmamız soğuğa karşı ekstra enerji harcar, ama bu demek değil ki gereksiz şeker ve yağla enerji sağlamaya çalışalım. Tam tahıllı ekmekler, yulaf, bulgur ve esmer pirinç uzun süreli enerji verir. Zeytinyağı, avokado, ceviz ve badem gibi sağlıklı yağlar hem enerji verir hem de hücrelerimizi korur. Et, tavuk, balık, yumurta ve baklagiller de kas kaybını önler ve vücudumuzun dengede kalmasını sağlar. Susuz kalmamak da çok önemli. Kışın susuzluk hissimiz azalsa da gün içinde 1,5–2 litre su içmeye özen gösterin. Bitki çayları, özellikle adaçayı, ıhlamur ve zencefil çayı hem vücut ısınızı artırır hem de içinizi ısıtır. Taze, 1 porisyon meyvenin suyu da bağışıklığınızı destekler. Kış sebze ve meyveleri vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Lahana, ıspanak, brokoli, havuç, pırasa ve kırmızı biber vücudumuz için çok değerli sebzeler. Portakal, mandalina, greyfurt, kivi ve ayva ise antioksidanlar açısından zengindir ve hücrelerimizi korur. Kışın özellikle balık yemeye özen gösterin. Somon, sardalya ve uskumru Omega-3 açısından zengindir; kalp ve beyin sağlığınızı destekler. Kuruyemişler ve tohumlar bağışıklığı destekler ve enerji verir. Badem, ceviz, fındık, chia ve keten tohumu sofranızda mutlaka olsun. Zencefil, sarımsak, zerdeçal ve karabiber gibi baharatlar da doğal bağışıklık güçlendiricilerdir. Aşırı şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durun; bağışıklığınızı düşürebilir. Fazla kafein ve alkol tüketimi vücut ısınızı ve direncinizi olumsuz etkiler. Düzenli öğünler ise hem metabolizmanızı dengede tutar hem de enerji seviyenizi korur. Kendi öğünlermde tercih ettiğim besinlere örnek vermek gerekirse, kahvaltıda yulaf ezmesi,yoğurt, kivi veya yumurta, peynir, ceviz ve bol yeşillik ; ara öğünde bir avuç badem ve portakal; öğle yemeğinde sebze çorbası, tam buğday ekmeği ve salata; ikindi ara öğününde yoğurt ve taze meyve; akşam ise ızgara somon veya et, haşlanmış brokoli ve havuç ile bulgur pilavı tercih edebilirsiniz.

#4
Kışın soğuk günlerinde vücudumuzu hastalıklardan korumak ve enerjik kalmak aslında hiç zor değil. Yeter ki doğru beslenmeye özen gösterelim; unutmayın, doğru beslenme soğuk havalarda vücudumuzun en büyük kalkanıdır. C vitamini kaynakları arasında oldukça güçlü etkilere sahip olan portakal, hastaları ayağa kaldıran besin değeri yüksek bir meyvedir. Akdeniz ve Ege illerinde bolca yetiştirilen portakal, ülkenin pek çok kesimlerine gönderilmektedir. Portakaldan hazırlanan meyve suyu, portakal dilimleriyle hazırlanan tatlılar ve kabuğunun çeşitli şekillerde kullanımı mutfakta lezzetli tatlar oluşturmaktadır.

#5
Portakal Kabuğunun Faydaları! Cilt Sağlığını Korur. Dişleri Beyazlatır. Hücre Yenilenmesini Sağlar. Bağırsakları Çalıştırır. Metabolizmayı Hızlandırır. Kötü Kolesterolü Düşürür. Mikrop ve Bakteriyi Temizler. Odadaki Kötü Kokuyu Yok Eder. Kanser Riskini Azaltır. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir. Saçları Güçlendirir ve Kepekleri Yok Eder. Kalp ve damar hastalıklarından korunmak için portakal kabuğunu çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. Vücudun arınması için; portakal kabuğu çayı ve portakal kabuklarından hazırlanan detoks sularının içilmesi tavsiye edilir. Portakal kabuklarını içme suyunuza ekleyerek ya da portakal kabuğu tozunu suyla karıştırıp içerek vücudunuzu arındırabilirsiniz. Portakal kabuğu yağı cilde faydaları arasında da cilt temizleme özelliği de bulunduğu için doğal cilt temizleme losyonları yapımında da kullanılabilmektedir. Bir gece portakal kabuklarını suda bekletip hazırlanan suyla saçları durulamak ve bu uygulamayı düzenli yapmak kepek ile mücadele edenlerin denediğin alternatif bir yöntemdir. Portakal Kabuğu Nasıl Kurutulur? Portakal kabuklarını daha uzun ömürlü kullanmak için kurutmanız önerilir. Portakal kabuklarını kurutmak için şu adımları sırasıyla izleyebilirsiniz.

#6
Dilediğiniz kadar portakal kabuğu hazırlamak için öncelikle portakalları yıkayın. Şimdi yıkadığınız portakalların kabuğunu soyun. İstediğiniz kalınlıkta kabukları dilimleyin. Dilimlenen kabukları 2 farklı şekilde kurutabilirsiniz: Fırında Kurutma: Fırını 140 dereceye ayarlayın. Kabukların yanmaması için ısının çok düşük olması gerekiyor. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin ve portakal kabuklarını birbirinden ayrı olacak şekilde yağlı kağıda serin. Kontrol ederek kabukların kurumasını bekleyin. Bunun için sık sık fırını takip edebilirsiniz. Fırından çıkan portakal kabuklarının sıcağı geçtiğinde cam ve kapalı bir kavanozda saklayabilirsiniz.

#7
Güneşte Kurutma: Yıkanan ve doğranan kabukları bir tepsiye dizin. Tepsiyi ise gün içinde güneş alan bir noktaya bırakın. Güneş ışığı sayesinde portakal kabuklarının kuruması daha hızlı olacaktır. Bunun için 2 ya da 3 gün bekleyebilirsiniz. Kuruyan portakal kabuklarını, cam ve ağzı güvenli kapanan kavanozlarda serin yerde muhafaza edebilirsiniz. Kurutulmuş portakal kabuklarından portakal kabuğu tozu elde etmek için robotta öğütmeniz yeterli olacaktır! Turuncu diyet olarak bilinen portakal diyetini daha önce duydunuz mu? Fazla kilolarımdan kurtulamıyorum diyenler bu suyun etkisine inanamayacak. Detaylarına gelin birlikte bakalım. Bu karışımı denemeden önce mutlaka doktorunuza başvurun.

#8
Kış geldiğinde grip ve soğuk algınlığı riski artar. Bu yüzden bağışıklığımızı güçlü tutmak için beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Bilim dünyası bu etkiye Bilim dünyası bu etkiye 'beklenmedik mucize' derken Uzmanı konuyla ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı.neden tüketmeliyiz cevap verip, sıraladı! PORTAKAL KABUĞU SUYU! Portakal kabuğu suyu metabolizmanın hızlanmasına oldukça yardımcı olan bir formüldür. Metabolizmayı hızlandırarak, yağ yakımını artırır. Böylece kilo vermeniz daha kolay bir hale gelir. Portakal kabuğunun içerisinde birçok besin bileşenleri bulunuyor. Özellikle antioksidan içeriği, kilo vermenizi kolaylaştıracak. DETOKS SUYU HAZIRLANIŞI! 1 adet portakal kabuğu. 1 fincan sıcak su. Bal. Birkaç portakal kabuğunu serin bir yerde kurutun. Sonra bir fincan suya kabukları ekleyin. Ardından biraz bekledikten sonra 1 çay kaşığı bal ekleyin. Bu bitki çayından günde 2 bardak içebilirsiniz. Düzenli yaptığınızda etkisini kısa süre içerisinde göreceksiniz. DETOKS ETKİSİ YARATIYOR! A vitamini böbrek fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur ve portakal suyu iyi bir A vitamini kaynağıdır. A vitamini ayrıca serbest radikallerle savaşabilen bir antioksidandır. Portakalın vücudunuzu detoks etmeye yardımcı olmasının nedeni budur.

#9
SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİYOR! Portakal, bağırsaklarınızın işlevini iyileştirmeye yardımcı olabilir, mide ülserlerini iyileştirir ve şişkinliği önler, ayrıca ishal ve kabızlığa da yardımcı olabilir. İLTİHABI AZALTIR! Portakal suyunun anti-enflamatuar özellikleri vardır. Yapılan araştırmalarda bu özelliklerin insülin direncini artırmaya, kardiyovasküler sağlığı geliştirmeye ve diyabet veya kalp hastalığı geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini bulmuştur. Enflamatuar hastalıkları olan kişiler için, semptomları şiddetlendirmekten kaçınmak için portakal suyu sağlıklı beslenmenin bir parçası olmalıdır. DOLAŞIMI İYİLEŞTİRİR! Folat veya B9 vitamini, kan akışını iyileştiren ve organları oksijenli tutan kırmızı kan hücrelerinin oluşturulmasına yardımcı olabilir. Portakal aynı zamanda zengin bir folat kaynağıdır. Kan dolaşımınızın yanı sıra vücuttaki birçok organı iyileştirme özelliğine sahiptir.

