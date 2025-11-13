Faydası olan portakal kabuğunu günde 2 defa yerseniz... Duyan poşet alıp manava koşuyor!

Kışın metabolizmamız soğuğa karşı ekstra enerji harcar, ama bu demek değil ki gereksiz şeker ve yağla enerji sağlamaya çalışalım. Tam tahıllı ekmekler, yulaf, bulgur ve esmer pirinç uzun süreli enerji verir. Zeytinyağı, avokado, ceviz ve badem gibi sağlıklı yağlar hem enerji verir hem de hücrelerimizi korur. Et, tavuk, balık, yumurta ve baklagiller de kas kaybını önler ve vücudumuzun dengede kalmasını sağlar. Susuz kalmamak da çok önemli. Kışın susuzluk hissimiz azalsa da gün içinde 1,5–2 litre su içmeye özen gösterin. Bitki çayları, özellikle adaçayı, ıhlamur ve zencefil çayı hem vücut ısınızı artırır hem de içinizi ısıtır. Taze, 1 porisyon meyvenin suyu da bağışıklığınızı destekler. Kış sebze ve meyveleri vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Lahana, ıspanak, brokoli, havuç, pırasa ve kırmızı biber vücudumuz için çok değerli sebzeler. Portakal, mandalina, greyfurt, kivi ve ayva ise antioksidanlar açısından zengindir ve hücrelerimizi korur. Kışın özellikle balık yemeye özen gösterin. Somon, sardalya ve uskumru Omega-3 açısından zengindir; kalp ve beyin sağlığınızı destekler. Kuruyemişler ve tohumlar bağışıklığı destekler ve enerji verir. Badem, ceviz, fındık, chia ve keten tohumu sofranızda mutlaka olsun. Zencefil, sarımsak, zerdeçal ve karabiber gibi baharatlar da doğal bağışıklık güçlendiricilerdir. Aşırı şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durun; bağışıklığınızı düşürebilir. Fazla kafein ve alkol tüketimi vücut ısınızı ve direncinizi olumsuz etkiler. Düzenli öğünler ise hem metabolizmanızı dengede tutar hem de enerji seviyenizi korur. Kendi öğünlermde tercih ettiğim besinlere örnek vermek gerekirse, kahvaltıda yulaf ezmesi,yoğurt, kivi veya yumurta, peynir, ceviz ve bol yeşillik ; ara öğünde bir avuç badem ve portakal; öğle yemeğinde sebze çorbası, tam buğday ekmeği ve salata; ikindi ara öğününde yoğurt ve taze meyve; akşam ise ızgara somon veya et, haşlanmış brokoli ve havuç ile bulgur pilavı tercih edebilirsiniz.