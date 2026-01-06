Trump’un Venezuela’dan sonra harekete geçeceği 5 ülke belli oldu

Kolombiya Venezuela'daki operasyondan sadece saatler sonra Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'yu "arkasını kollaması" konusunda uyardı. Venezuela'nın batı komşusu Kolombiya, önemli petrol rezervlerine ev sahipliği yapmakta ve önemli bir altın, gümüş, zümrüt, platin ve kömür üreticisi. Burası aynı zamanda başta kokain olmak üzere bölgenin uyuşturucu ticareti için de önemli bir merkez. ABD'nin Eylül ayında Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdıklarına dair herhangi bir kanıt olmaksızın tekneleri vurmaya başlamasından bu yana Trump, ülkenin solcu başkanıyla giderek büyüyen bir anlaşmazlığa girdi. ABD, Ekim ayında "kartellerin gelişmesine izin verdiğini" söyleyerek, Petro'ya yaptırım uyguladı. Pazar günü Air Force One uçağında konuşan Trump, Kolombiya'nın "kokain üretmeyi ve ABD'ye satmayı seven hasta bir adam tarafından yönetildiğini" söyledi. "Bunu çok uzun süre yapmayacak" dedi. ABD'nin Kolombiya'yı hedef alan bir operasyon gerçekleştirme ihtimali sorusuna Trump, "Kulağa iyi geliyor" yanıtını verdi.