Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinden beklenen adım geldi
Fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'dan beklenen adım geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'dan beklenen adım geldi.
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdiği öğrenildi.
Kaya çiftinin bunu gönüllülük esasına göre yaptığı öğrenildi.
Fon krizinde, istifa eden eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira yatırdığı ve kısa süre içinde bu hisselerin satışından yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira gelir elde ettiği ifade edilmişti.
Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına karar verilmişti.
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