  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinden beklenen adım geldi HÜRSAT için TUSAŞ ve ROKETSAN'dan tarihi imza! Canan Karatay evde gizli tehlikeye dikkat çekti: Küften kurtulmak için sirkeyi böyle önerdi... 3 gerçeği uzman isim işaret etti: Tek bir cümle söylersin tüm hayatını özetler bu kişiler Bugün ne pişirsem diye düşünmeyin! Patlıcanla sofraları şenlendirecek 3 nefis tarif
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinden beklenen adım geldi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi:

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinden beklenen adım geldi

Fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'dan beklenen adım geldi.

1
#1
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinden beklenen adım geldi

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdiği öğrenildi.

#2
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinden beklenen adım geldi

Kaya çiftinin bunu gönüllülük esasına göre yaptığı öğrenildi.

#3
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinden beklenen adım geldi

Fon krizinde, istifa eden eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira yatırdığı ve kısa süre içinde bu hisselerin satışından yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira gelir elde ettiği ifade edilmişti.

#4
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinden beklenen adım geldi

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına karar verilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Yakalanan kişi parayı iade edince suçsuz olur mu? Yeni Parti ortaya çıkarmasa sesi bile çıkmıyordu.

Ne yapalim

Tesekkür mü edelim?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Özgür Özel’den koltuk ikbalı için yeni siyasi hesaplar! Milliyetçi oylara göz dikip Türkiye İttifakı kılıfına sarıldılar
Gündem

Özgür Özel’den koltuk ikbalı için yeni siyasi hesaplar! Milliyetçi oylara göz dikip Türkiye İttifakı kılıfına sarıldılar

Seçim öncesi muhalefet cephesinde koltuk ve ittifak pazarlıkları yeniden alevlenirken, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in milliyetçi tab..
İşgalci devlet katletmeye devam ediyor
Dünya

İşgalci devlet katletmeye devam ediyor

İsrail ordusu, işgal ettiği bölgede bir kişiyi askeri mevziye “sızmaya çalıştığı” iddiasıyla ateş açarak öldürdüğünü duyurdu. Suriye makamla..
Adana'da korkutan deprem fırtınası! Saimbeyli bir kez daha sallandı
Gündem

Adana'da korkutan deprem fırtınası! Saimbeyli bir kez daha sallandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gündüz saatlerinde yaşanan üst üste depremlerin ardından akşam saatlerinde 4,4 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı ..
İsrail'den alçak kuşatma hamlesi! El Halil'e Filistinlilerin hayatını zindana çeviren 3 demir kapı daha diktiler
Gündem

İsrail'den alçak kuşatma hamlesi! El Halil'e Filistinlilerin hayatını zindana çeviren 3 demir kapı daha diktiler

İşgal altındaki Batı Yaka’da zulmün dozunu her geçen gün artıran katil İsrail ordusu, El Halil kentindeki Eski Şehir bölgesine Filistinliler..
Suriye'de dev operasyon! Reyhanlı katliamının faillerinden Mihraç Ural'ın sağ kolu yakalandı
Gündem

Suriye'de dev operasyon! Reyhanlı katliamının faillerinden Mihraç Ural'ın sağ kolu yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, "Mihraç Ural" olarak bilinen terörist Ali Keyyali'nin yardımcısı ve örgütün sözde Halep temsilcisi Cemal Trablusi..
Türk donanmasının yükselişi İsrail’i alarma geçirdi! Netanyahu yeni hamleyi duyurdu
Gündem

Türk donanmasının yükselişi İsrail’i alarma geçirdi! Netanyahu yeni hamleyi duyurdu

Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltı filosundaki hızlı büyüme İsrail'de yakından takip edilirken, Tel Aviv yönetiminden dikkat çeken bir haml..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23