Doğal gaz taşıyan gemi alev aldı
İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada "Hürmüz Boğazı'nda LNG taşıyan gemi deniz mayınına çarparak alev aldı" ifadeleri kullanıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada "Hürmüz Boğazı'nda LNG taşıyan gemi deniz mayınına çarparak alev aldı" ifadeleri kullanıldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda konum belirleme sistemlerini kapatarak geçiş yaptığı öne sürülen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan bir geminin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, LNG taşıyan bir geminin bugün öğleden sonra konum belirleme sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.
Açıklamada, "ABD-İsrail'in oluşturduğu sahte güzergah" olarak nitelendirilen rotayı kullanan geminin deniz mayınına çarpmasının ardından meydana gelen patlama sonucu alev aldığı ifade edildi.
Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hürmüz Boğazı Trafik Kontrol Merkezi ise İran'ın boğazdaki düzenlemelerini dikkate almayan ve ABD ordusunun yönlendirmesiyle izinsiz güzergahları tercih eden gemileri deniz mayınına çarpma riskine karşı uyardı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23