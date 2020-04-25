2020-04-25 19:59:26 Fatih'in Torunları Derneğinden sokakta kalanlara destek
Fatih'in Torunları Derneği, sokakta kalanları yalnız bırakmadı, yiyecek içecek dağıttı.
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Fatih'in Torunları Derneği, sokakta kalanları yalnız bırakmadı, yiyecek içecek dağıttı.
Fatih Karagümrük STK'ları, sosyal sorumluluk alanında güzel örnekliklere imza atıyor.
Fatih'in Torunları Derneği, sokakta kalanlara destek oldu. Yiyecek-içecek dağıtan dernek, kişi başı 10'ar lira da destek oldu.
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