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Yaşam
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Fatih'in Torunları Derneğinden sokakta kalanlara destek

2020-04-25 19:59:26
Fatih'in Torunları Derneğinden sokakta kalanlara destek

Fatih'in Torunları Derneği, sokakta kalanları yalnız bırakmadı, yiyecek içecek dağıttı.

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Foto - Fatih Karagümrük STK'ları, sosyal sorumluluk alanında güzel örnekliklere imza atıyor.

Fatih Karagümrük STK'ları, sosyal sorumluluk alanında güzel örnekliklere imza atıyor.

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Foto - Fatih'in Torunları Derneği, sokakta kalanlara destek oldu. Yiyecek-içecek dağıtan dernek, kişi başı 10'ar lira da destek oldu.

Fatih'in Torunları Derneği, sokakta kalanlara destek oldu. Yiyecek-içecek dağıtan dernek, kişi başı 10'ar lira da destek oldu.

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