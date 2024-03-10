Fatih Terim’le ilgili Seçil'in sözleri çok konuşulacak! “Yok artık daha neler” diyeceksiniz... Hocam cevabınız var mı?

Bu fondan ve yaşananlardan Denizbank’ın haberi olup olmadığına ilişkin de konuşan Seçil Erzan, “Ben şube müdürü olarak kasaya bile giremezdim. Bir müşteriyle şube dışında para alışverişi yapmam yasaktı. Çünkü işten çıkarılırdım. Ben hiç bir şeyi gizli yapmadım. Banka bunları biliyor diye düşünüyordum. Bölge müdürüm bir anormallikler olduğunu fark etmişti. Ben Arda’nın kredisini onaylanması için Mehmet Aydoğdu’yu aradım. Ama banka kredileri vermeyebilirdi. Ben önemli bir müşterim olan Fatih Terim’in kredilerini de ötelettirdim. Mesela o dönem şubeye teftiş gelebilirdi ama onlar teknik olarak biz nerede hata yaptık diye düşündüler. O zaman teftiş gelseydi, personelle görüşseydi oraya girip çıkan futbolcuları görebilirdi. Banka, bir şube müdürünün odasında paraya dokunması bile yasakken bu insanlar neden Seçil’in odasına valiz valiz parayla girip çıkıyor diye görmeliydi. Durumun ne olduğuyla alakalı benimle 3 gün boyunca yapılan toplantıda Hakan Ateş toplantı salonunda ‘Zarar ziyan çıksın ortaya ödeyeceğiz’ dedi. Ama yaptığım şeyleri onlarla direkt paylaşmıyordum ama gizlemiyordum da. Şubede her şey aleniydi. Bankanın kusuru da benim kusurumda ortaya çıksın" ifadelerini kullandı.