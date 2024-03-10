2024-03-10 15:58:32 Fatih Terim’le ilgili Seçil'in sözleri çok konuşulacak! “Yok artık daha neler” diyeceksiniz... Hocam cevabınız var mı?
Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan duruşmada Fatih Terim’e ilişkin iddialarda bulundu. Erzan, “Fatih Terim bana önce 300 bin dolar ardından 1 milyon dolar teslim etti ve ‘Al bunu değerlendir’ dedi. Terim’e 2022 Ocak ayından itibaren 2023 Nisan ayına kadar gelen tüm paraları ona ben verdim. Fatih hoca yüklü harcamalar yaptığı için gayrimenkullerini satışa çıkardı. Terim’in kredilerini de ötelettirdim. Mesela o dönem şubeye teftiş de gelebilirdi ama gelmedi" dedi.