Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

"Taraftarlarımız kadar biz de mutluyuz. Bugün iyi bir oyun oynayarak 2-0 kazandık ve daha iyisini yapacağız. Her zaman 11 oyuncuyla sahaya çıkıyoruz. Oyuncularımın hepsine sahip olmak isterim. Sürekli çözüm arıyoruz ve buluyoruz. Nihai hedefimize bu şekilde ilerleyeceğiz."