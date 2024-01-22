2024-01-22 12:40:48 Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun bir numaralı teknik direktörleri arasında başı çeken Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geçirdiği dinlenme süresinin ardından yeniden teknik direktörlüğe döndü. Sürpriz bir imzayla birlikte Panathinaikos'a imza atan Terim, Yunan ekibiyle çıktığı 6. maçtan galibiyetle ayrılarak zirve yürüyüşüne devam etti. Yunanistan Süper Lig'i 19. haftasında Asteras'ı ağırlayan Terim'in öğrencileri, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılsa da büyük bir talihsizlik yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…