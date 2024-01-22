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Spor
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Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

2024-01-22 12:40:48
Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun bir numaralı teknik direktörleri arasında başı çeken Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geçirdiği dinlenme süresinin ardından yeniden teknik direktörlüğe döndü. Sürpriz bir imzayla birlikte Panathinaikos'a imza atan Terim, Yunan ekibiyle çıktığı 6. maçtan galibiyetle ayrılarak zirve yürüyüşüne devam etti. Yunanistan Süper Lig'i 19. haftasında Asteras'ı ağırlayan Terim'in öğrencileri, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılsa da büyük bir talihsizlik yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

Son dakika haberleri… Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos'a imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Fatih Terim, bütün dikkatleri üzerine çekmişti.

#2
Foto - Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

Sabah'a göre; Türk futbolunda Galatasaray ve A Milli Takım ile yaşadığı başarıların ardından bambaşka bir maceraya atılan Terim, Panathinaikos ile Yunanistan'a damga vurmaya devam ediyor.

#3
Foto - Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

Yunanistan ekibiyle bugün oynanan maçla birlikte 6. maçına çıkan deneyimli teknik direktör, 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

#4
Foto - Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

Geçtiğimiz hafta Yunanistan Kupası son 16 turu rövanş maçında ezeli rakibi Olympiakos'u eleyen Panathinaikos, büyük bir zafer elde etmişti.

#5
Foto - Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

Yeniden lige dönen Yunan ekibi, 19. hafta maçında sahasında Asteras'ı ağırladı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

#6
Foto - Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

Aitor ve Jedvaj'ın attığı gollerle 3 puanı alan Panathinaikos, puanını 44 yaptı ve zirve mücadelesinde hata yapmadı.

#7
Foto - Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

Asteras maçında rakip kaleye tam 18 şut çeken Fatih Terim'in öğrencileri, taraftarlarını da memnun eden bir performans gösterdi.

#8
Foto - Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

Takımıyla birlikte şampiyonluk yolunda önemli mücadeleler veren Fatih Terim, Yunanistan'da büyük bir talihsizlikle de karşı karşıya.

#9
Foto - Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

PANATHINAIKOS'TA BÜYÜK TALİHSİZLİK

#10
Foto - Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

Bu sezon sakatlıklarla başı belada olan Panathinaikos, Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından kritik kayıplar veriyor.

#11
Foto - Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

Takımın en iyi golcü ve en yetenekli isimlerinden birisi olan Fotis Ioannidis,

#12
Foto - Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

geçtiğimiz hafta sakatlanırken Asteras maçında benzer kaderi bu kez Sporar yaşadı.

#13
Foto - Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

Mücadelenin 61. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Andraz Sporar, yerini Enis Çokaj'a bıraktı.

#14
Foto - Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

Bu sakatlıkla birlikte forvet rotasyonunda büyük bir sıkıntı

#15
Foto - Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

yaşaması muhtemelen olan Panathinaikos'ta Fatih Terim'in yeni çözümler üretmesi bekleniyor.

#16
Foto - Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

BAKASETAS VE HUGO TAKVİYESİ

#17
Foto - Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

Bir yandan sakatlıklarla başı belada olan Panathinaikos'ta yeni transferler de yapılmaya devam ediliyor.

#18
Foto - Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

Fatih Terim göreve geldikten sonra Samet Akaydin'i kadrosuna katan Yunan ekibi, Bakasetas ve Vitor Hugo ile kadrosunu güçleniriyor.

#19
Foto - Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

"SÜREKLİ ÇÖZÜM ARIYORUZ"

#20
Foto - Fatih Terim’e yıldızlarından kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar: Takımda resmen kriz fışkırıyor…

"Taraftarlarımız kadar biz de mutluyuz. Bugün iyi bir oyun oynayarak 2-0 kazandık ve daha iyisini yapacağız. Her zaman 11 oyuncuyla sahaya çıkıyoruz. Oyuncularımın hepsine sahip olmak isterim. Sürekli çözüm arıyoruz ve buluyoruz. Nihai hedefimize bu şekilde ilerleyeceğiz."

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