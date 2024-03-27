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Fatih Terim’den olay oluşturacak ünlü isim bombası! Panathinaikos harekete geçti! Çileden çıkartacak oyuncu kararı…

2024-03-27 01:03:15
Fatih Terim’den olay oluşturacak ünlü isim bombası! Panathinaikos harekete geçti! Çileden çıkartacak oyuncu kararı…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en önde gelen isimlerinden birisi olan Fatih Terim, kariyerinde büyük bir sürprize imza atarak Panathinaikos'un yolunu tutmuştu. Yunan ekibiyle birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Terim, geçtiğimiz günlerde oynanan bir özel maçta Fenerbahçe'nin genç yıldızını çok beğendi. Ekibine oyuncunun takip edilmesini söyleyen Terim, olay yaratacak bir transfere imza atabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Fatih Terim’den olay oluşturacak ünlü isim bombası! Panathinaikos harekete geçti! Çileden çıkartacak oyuncu kararı…

Türkiye'de en çok Süper Lig şampiyonluğu yaşayan teknik direktör olan Fatih Terim, başarılı kariyerini Yunanistan'da da sürdürmek istiyor.

#2
Foto - Fatih Terim’den olay oluşturacak ünlü isim bombası! Panathinaikos harekete geçti! Çileden çıkartacak oyuncu kararı…

Köklü kulüp ile Yunanistan Süper Lig'inde şampiyonluk mücadelesi veren Terim, play-off maçlarında ilk maçını kazanmıştı.

#3
Foto - Fatih Terim’den olay oluşturacak ünlü isim bombası! Panathinaikos harekete geçti! Çileden çıkartacak oyuncu kararı…

Ezeli rakibi Olympiakos'u mağlup eden deneyimli çalıştırıcı, kalan play-off maçlarını da kazanarak şampiyonluk yaşamak istiyor.

#4
Foto - Fatih Terim’den olay oluşturacak ünlü isim bombası! Panathinaikos harekete geçti! Çileden çıkartacak oyuncu kararı…

Play-offlardaki ikinci maçına Pazar akşamı PAOK karşısında çıkacak olan Terim, sürpriz bir transfer gelişmesiyle gündeme geldi.

#5
Foto - Fatih Terim’den olay oluşturacak ünlü isim bombası! Panathinaikos harekete geçti! Çileden çıkartacak oyuncu kararı…

Fenerbahçe U19 Takımı, Yunanistan'da Panathinaikos U19'la özel bir maçta karşı karşıya geldi.

#6
Foto - Fatih Terim’den olay oluşturacak ünlü isim bombası! Panathinaikos harekete geçti! Çileden çıkartacak oyuncu kararı…

Semih Şentürk'ün çalıştırdığı Fenerli gençler görücüye çıkarken müsabakayı Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim de izledi.

#7
Foto - Fatih Terim’den olay oluşturacak ünlü isim bombası! Panathinaikos harekete geçti! Çileden çıkartacak oyuncu kararı…

Deneyimli teknik adamın, sarı-lacivertlilerin genç yıldızını performansından dolayı çok beğendiği belirtildi.

#8
Foto - Fatih Terim’den olay oluşturacak ünlü isim bombası! Panathinaikos harekete geçti! Çileden çıkartacak oyuncu kararı…

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Suudi Arabistan Futbol Federasyon tarafından 17 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası Al Abtal Turnuvası'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Panathinaikos ile karşılaştı. Müsabaka 3-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

#9
Foto - Fatih Terim’den olay oluşturacak ünlü isim bombası! Panathinaikos harekete geçti! Çileden çıkartacak oyuncu kararı…

Fatih Terim, iki takım arasında oynanan mücadeleyi eski Fenerbahçeli Semih Şentürk ile birlikte izledi.

#10
Foto - Fatih Terim’den olay oluşturacak ünlü isim bombası! Panathinaikos harekete geçti! Çileden çıkartacak oyuncu kararı…

Fanatik'in haberine göre; Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki stoperi Mehmet Can Gülerer'i bu maçtaki performansından dolayı çok beğendiği belirtildi.

#11
Foto - Fatih Terim’den olay oluşturacak ünlü isim bombası! Panathinaikos harekete geçti! Çileden çıkartacak oyuncu kararı…

Genç oyuncu, daha önce de Bulgaristan ve İspanya'da da düzenlenen turnuvalarda Lille ve Antwerp gibi Avrupa kulüplerinin scoutlarını peşine takmıştı.

#12
Foto - Fatih Terim’den olay oluşturacak ünlü isim bombası! Panathinaikos harekete geçti! Çileden çıkartacak oyuncu kararı…

ASpor'a göre; Başarılı stoper, sezon boyunca İsmail Kartal tarafından da A Takım idmanlarında değerlendirilmişti.

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