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Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a ağır sözler: Herkes iyi görsün

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Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a ağır sözler: Herkes iyi görsün

Ankara'nın efsane başkanı Melih Gökçek, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın sözlerine "Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün" diyerek cevap verdi. Gökçek bu ifadeleriyle Arınç’ı çelişkili davranmakla suçladı.

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Foto - Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a ağır sözler: Herkes iyi görsün

Melih Gökçek, Bülent Arınç’ın adliye girişindeki "sakız" eleştirilerine ve kendisi hakkındaki sert sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

#2
Foto - Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a ağır sözler: Herkes iyi görsün

"SORGULANMASI GEREKEN ÇELİŞKİ TAM DA BUDUR" - Arınç’ın siyasi duruşunu ve tercihlerini hedef alan Gökçek, Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun düğünündeki konuşmayı hatırlatarak Arınç’ı "çelişki içinde olmakla" suçladı. Arınç’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve partiye karşı tavır alan kişilerin yanında durduğunu savunan Gökçek, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "İşte asıl sorgulanması gereken çelişki tam da budur" "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ailesine, akrabalarına ve yakınlarına hakaret eden ve her türlü iftirayı atan bir kişinin iftiralarını görmezden gelip o kişiyi 'saygın' ilan edeceksin; ardından çocuğunun düğününe katılacaksın. Sonra da partimize ve Cumhurbaşkanımıza karşı tavrı açık olan bir kitlenin önünde benim aleyhimde konuşacak, o kitlenin alkışlarından memnuniyet duyacaksın! Dahası, ismini anmak istemediğim o zat, Cumhurbaşkanımıza yönelik yalan ithamları dile getiren Ahmet Davutoğlu için evladının düğününde çıkıp, 'Biz bugüne kadarki siyasi hayatımızda çizdiğimiz, takip ettiğimiz yol itibarıyla Ahmet Davutoğlu’nun yanındayız, onu takdir ediyoruz, çok şükür.' diyeceksin. İşte asıl sorgulanması gereken çelişki tam da budur."

#3
Foto - Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a ağır sözler: Herkes iyi görsün

Açıklamasında dava vurgusu yapan ve Arınç'ın duruşunu eleştiren Gökçek, paylaşımını şu ifadelerle sürdürdü: "Bir kişinin siyasi ahlakı; dava liderine karşı iftira atan kişileri 'saygın' ve 'takdire şayan' görmesiyle, kimlerin yanında durduğu ve kimlerin alkışından memnun olduğu üzerinden ölçülür. Takdir; yıllardır bu davaya gönül vermiş, bedel ödemiş, Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmuş aziz dava kardeşlerimindir."

#4
Foto - Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a ağır sözler: Herkes iyi görsün

Gökçek, siyasetçilerin eylemleriyle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Herkes kimin nerede durduğunu, kimlerle yan yana geldiğini ve kimlerin alkışından memnun olduğunu iyi görsün. Çünkü bazen insanın söylediklerinden çok, kimleri takdir ettiği, kimlerin yanında durduğu ve kimler tarafından alkışlandığı her şeyi anlatır."

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Yorumlar

bakalım bu sahıslara

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, baba tarafından aslen Şanlıurfa Halfetili, anne tarafından ise Kosova (Prizren) göçmenidir<<<<< Bülent arınç Babasının Kökeni: Babası İbrahim Arınç, aslen Manisa'nın Büyüksümbüller köyündendir. [1] )Annesinin Kökeni: Annesi Ayşe Sevdiye Arınç, anne tarafından Girit göçmeni bir aileye mensuptur.
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