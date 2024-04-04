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Spor
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Fatih Terim AEK'ya ilki yaşattı! Pana'dan müthiş geri dönüş: Bu ilk kez yaşandı!

2024-04-04 13:01:49
Fatih Terim AEK'ya ilki yaşattı! Pana'dan müthiş geri dönüş: Bu ilk kez yaşandı!

Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk turunda heyecan devam ediyor. Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, dün evinde ligin güçlü takımlarından AEK'i konuk etti. İmparator'un takımı 2 dakikada bulduğu gollerler müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan galip ayrıldı ve şampiyonluk grubunda zirve umutlarını devam ettirdi. Fatih Terim'in Panathinaikos'u böylece AEK bu sezon bir ilki yaşattı. İşte maçın özeti ve goller...

#1
Foto - Fatih Terim AEK'ya ilki yaşattı! Pana'dan müthiş geri dönüş: Bu ilk kez yaşandı!

Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk grubu heyecanı devam ediyor. Dün oynanan maçta Panathinaikos evinde ligin güçlü takımlarından AEK'yı konuk etti.

#2
Foto - Fatih Terim AEK'ya ilki yaşattı! Pana'dan müthiş geri dönüş: Bu ilk kez yaşandı!

Maça hızlı başlayan AEK, Beşiktaş'ın eski yıldızı Domagoj Vida ile 5. dakikada 1-0 öne geçti.

#3
Foto - Fatih Terim AEK'ya ilki yaşattı! Pana'dan müthiş geri dönüş: Bu ilk kez yaşandı!

Tempolu bir şekilde devam eden karşılaşmayanın 32. dakikasında Trabzonspor'un eski yıldızı Bakasetas skor tabelasını 1-1'e getirdi. Bu golün asistini ise eski Fenerbahçeli Willian Arao yaptı.

#4
Foto - Fatih Terim AEK'ya ilki yaşattı! Pana'dan müthiş geri dönüş: Bu ilk kez yaşandı!

İlk golü bulan Pana, 2 dakika sonra Ioannidis ile skoru 2-1'e getirdi. Bu golün asistini ise yine eski bir Fenerbahçeli olan Samet Akaydin yaptı.

#5
Foto - Fatih Terim AEK'ya ilki yaşattı! Pana'dan müthiş geri dönüş: Bu ilk kez yaşandı!

İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı ve Panathinaikos rakibini 2-1 mağlup etti.

#6
Foto - Fatih Terim AEK'ya ilki yaşattı! Pana'dan müthiş geri dönüş: Bu ilk kez yaşandı!

Panathinaikos bu sonuçla puanını 62 yaptı ve Şampiyonluk Turu'nda 3. sıraya yerleşti. 65 puanlı AEK 2. sırada yer alırken, 66 puanlı Paok zirvede bulunuyor.

#7
Foto - Fatih Terim AEK'ya ilki yaşattı! Pana'dan müthiş geri dönüş: Bu ilk kez yaşandı!

Atina ekibi AEK bu sonuçla beraber Ekim 2023'ten bu yana ligde ilk yenilgisini almış oldu. Ayrıca sarı siyahlılar böylelikle 17 derbi sonra ilk kez mağlup oldu.

#8
Foto - Fatih Terim AEK'ya ilki yaşattı! Pana'dan müthiş geri dönüş: Bu ilk kez yaşandı!

Panathinaikos, 7 Nisan'da deplasmanda Aris ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk umutlarını devam ettirmek isteyen Fatih Terim, gözünü şimdi de Aris'e dikti.

#9
Foto - Fatih Terim AEK'ya ilki yaşattı! Pana'dan müthiş geri dönüş: Bu ilk kez yaşandı!

Fatih Terim, geçtiğimiz hafta oynanan PAOK maçındaki mağlubiyet sonrası yaptığı açıklamada, "Hakemlerden genelde bahsetmem ama Yunan Ligi kalitesiz hakemleri hak etmiyor. Maçın sonuna sadece 4 dakika vermeye utanır insan. Kırmızı kart ve çaldığı fauller hakkında bir şey söylemiyorum!"

#10
Foto - Fatih Terim AEK'ya ilki yaşattı! Pana'dan müthiş geri dönüş: Bu ilk kez yaşandı!

"Eğer böyle yabancı hakem göndereceklerse göndermesinler. Danimarka'nın en kötü hakemi buraya geldi." ifadelerini kullanmıştı.

#11
Foto - Fatih Terim AEK'ya ilki yaşattı! Pana'dan müthiş geri dönüş: Bu ilk kez yaşandı!

Teknik Direktör Fatih Terim kritik 3 puanın ardından, "Zor durumlardan çıkabilen takımlar şampiyon olabilir." dedi. Fatih Terim'in bu ifadeleri Yunan medyasında gündem oldu. Deneyimli çalıştırıcının sözlerine bir kısım destek verirken bir kısmın da katılmadığı belirtildi.

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