Fatih Terim AEK'ya ilki yaşattı! Pana'dan müthiş geri dönüş: Bu ilk kez yaşandı!

Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk turunda heyecan devam ediyor. Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, dün evinde ligin güçlü takımlarından AEK'i konuk etti. İmparator'un takımı 2 dakikada bulduğu gollerler müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan galip ayrıldı ve şampiyonluk grubunda zirve umutlarını devam ettirdi. Fatih Terim'in Panathinaikos'u böylece AEK bu sezon bir ilki yaşattı. İşte maçın özeti ve goller...