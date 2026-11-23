Caminin daha fazla zarar görmeden korunması için uzmanlar tarafından kapsamlı inceleme yapılması, yapının güvenliğinin değerlendirilmesi ve tarihi dokusuna uygun restorasyon çalışmasının başlatılması gerektiğini belirten Kazım, şunları kaydetti: "En büyük endişemiz, bu kadar kıymetli bir eserin zamanla daha fazla zarar görmesi ve belki de geri dönüşü mümkün olmayan kayıpların yaşanmasıdır. İlgili kurumların bu konuda daha fazla zaman kaybetmeden harekete geçmesini istiyoruz." Kazım, caminin restorasyonuna yönelik herhangi bir projenin hazırlanıp hazırlanmadığı veya onaylanıp onaylanmadığı konusunda bilgilerin bulunmadığını ifade ederek, caminin fiziki durumunun her geçen yıl daha da kötüleştiğine dikkati çekti. Tarihi yapının korunması için Türkiye başta olmak üzere katkı sağlayabilecek kurum, kuruluş, vakıf ve hayırseverlere çağrıda bulunan Kazım, "Bu cami sadece Köstendil'deki Müslümanların değil, ortak tarihimizin ve kültürümüzün de bir parçasıdır. İmkanı olan herkesin bu eserin yeniden ayağa kaldırılmasına katkıda bulunmasını arzu ediyoruz." dedi. Kazım, Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü olarak restorasyon sürecinde her türlü işbirliğine hazır olduklarını kaydederek, "Amacımız, caminin aslına uygun şekilde restore edilmesi ve yeniden cemaatimizle buluşmasıdır. İnşallah bir gün Köstendil'deki Müslüman kardeşlerimiz kendi tarihî camilerinde yeniden saf tutabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.