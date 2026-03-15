Fatih Erbakan’ın Yeniden Refah Partisi’nde deprem! İstifa eden başkan AK Parti’ye katıldı

AK Parti Ardahan teşkilatlarının il genelinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Aydın, mahalle mahalle, köy köy vatandaşlarla bir araya gelerek partinin hizmet anlayışını anlatmaya devam ettiklerini belirtti. Bu çalışmaların sonucunda Ardahan genelinde AK Parti'ye olan ilginin arttığını ve üye sayılarında da her geçen gün önemli bir artış yaşandığını ifade etti. Aydın, açıklamasının sonunda "Milletimize hizmet yolunda AK davamıza katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızı partimize davet ediyor, aramızda görmekten memnuniyet duyacağımızı ifade ediyoruz" dedi.