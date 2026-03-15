Fatih Erbakan’ın Yeniden Refah Partisi’nde deprem! İstifa eden başkan AK Parti’ye katıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fatih Erbakan'ın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi, son istifa haberiyle sarsıldı.

Partisinden istifa eden Yeniden Refah Partisi Çıldır İlçe Başkanı Ufuk Yıldız, AK Parti'ye katıldı. Yıldız'ın üyelik işlemleri, İl Başkanı Hakan Aydın ve AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu'nun eşliğinde gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ufuk Yıldız'ın partiye katılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aydın, AK Parti'nin güçlü teşkilat yapısı ve hizmet siyasetiyle her geçen gün daha da büyüdüğünü belirterek, Ufuk Yıldız'a "aramıza hoş geldiniz" dedi.

İl Başkanı Aydın açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde AK Parti ailesi olarak her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Milletimizin bize olan güveni ve desteği teşkilatlarımızın sahadaki gayretli çalışmalarıyla daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Ardahan teşkilatlarının il genelinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Aydın, mahalle mahalle, köy köy vatandaşlarla bir araya gelerek partinin hizmet anlayışını anlatmaya devam ettiklerini belirtti. Bu çalışmaların sonucunda Ardahan genelinde AK Parti'ye olan ilginin arttığını ve üye sayılarında da her geçen gün önemli bir artış yaşandığını ifade etti. Aydın, açıklamasının sonunda "Milletimize hizmet yolunda AK davamıza katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızı partimize davet ediyor, aramızda görmekten memnuniyet duyacağımızı ifade ediyoruz" dedi.

hasel

Çıldır ilçe başkanı,en doğrusunu yapmış.Kutlarım.Yeni evi hayırlı olsun.Bu zamanda faydasız partilerde kalmanın bir alemi yok.Ülkemizde CHP garabetinin olduğu dönemde,en akılcı hareket;HİZMET PARTİSİNDE toplanma olmalıdır.

Öztürk

Müslümanları bölen adam durumuna düştüler
