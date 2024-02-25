2024-02-25 13:50:13 Fatih Erbakan’ın o sözlerini duyan Melih Altınok, AK Parti’yi bakın niçin tebrik etti! Gerçekten çok ilginç
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, 31 Mart seçimleri için AK Parti ile sıkı bir pazarlık yürüten Yeniden Refah'ın Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın "Bizim söylediğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde biz destek oluyorsak biz de bir tane Anadolu yakasında, bir tane Avrupa yakasında ilçe isteriz dedik" çıkışını masaya yatırdı. “Eğer doğruysa, AK Parti, ‘İsmi önemli değil, bir iki tane verin’ diyebilen YRP'ye ‘Nereyi istiyorsunuz?’ diye sormadıysa bile, kendilerini yürekten tebrik ederim” ifadelerini kullanan Altınok, yazısında şunları kaydetti: