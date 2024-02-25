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Medya
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Fatih Erbakan’ın o sözlerini duyan Melih Altınok, AK Parti’yi bakın niçin tebrik etti! Gerçekten çok ilginç

2024-02-25 13:50:13
Fatih Erbakan’ın o sözlerini duyan Melih Altınok, AK Parti’yi bakın niçin tebrik etti! Gerçekten çok ilginç

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, 31 Mart seçimleri için AK Parti ile sıkı bir pazarlık yürüten Yeniden Refah'ın Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın "Bizim söylediğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde biz destek oluyorsak biz de bir tane Anadolu yakasında, bir tane Avrupa yakasında ilçe isteriz dedik" çıkışını masaya yatırdı. “Eğer doğruysa, AK Parti, ‘İsmi önemli değil, bir iki tane verin’ diyebilen YRP'ye ‘Nereyi istiyorsunuz?’ diye sormadıysa bile, kendilerini yürekten tebrik ederim” ifadelerini kullanan Altınok, yazısında şunları kaydetti: 

#1
Foto - Fatih Erbakan’ın o sözlerini duyan Melih Altınok, AK Parti’yi bakın niçin tebrik etti! Gerçekten çok ilginç

“Eskiden ticarete atılacakların hayali, işlek bir yerde tekel bayii olurdu. Şimdi parti kuruyorlar.  Adı parti tabii. Ne iktidar perspektifleri var, ne ciddiye alınacak bir programları ne de ilkesel bir duruşları, kavgaları, iddiaları... 

#2
Foto - Fatih Erbakan’ın o sözlerini duyan Melih Altınok, AK Parti’yi bakın niçin tebrik etti! Gerçekten çok ilginç

Sağa sola kadro dağıtacak pozisyonlar için politik pozlar kesiyorlar, o kadar. Ayni değeri geçtik, nakdi değer üzerinden bile çalışanlar var. Ağızlarından ideoloji düşmüyor ama en sağdan en sola bir günde intikal edebilecek kadar esnekler.  28 Mayıs seçimlerine giderken hepimizin ağzını açıkta bırakan performanslarını canlı canlı izledik işte... Oradan oraya topaç gibi sektiler. 

#3
Foto - Fatih Erbakan’ın o sözlerini duyan Melih Altınok, AK Parti’yi bakın niçin tebrik etti! Gerçekten çok ilginç

Evet, 50+1 şartı getiren başkanlık sisteminin ceremesi bu. Biraz daha çekeceğiz. Neticede birkaç yıl önce geçtiğimiz yeni bir hükümet modeline uyum aşamasındayız. Mekanizmanın çarkları yavaş yavaş yerine oturuyor. Ortaya çıkan sorunlar, geliştirilen çözümler, tartışmalar, deneyimler sayesinde de zamanla siyasi uzlaşı kültürü gelişecek; bu tür ucuz manevraların müşterisi kalmayacak. 

#4
Foto - Fatih Erbakan’ın o sözlerini duyan Melih Altınok, AK Parti’yi bakın niçin tebrik etti! Gerçekten çok ilginç

Bu arada 31 Mart seçimleri için AK Parti'yle sıkı bir pazarlık yürüten Yeniden Refah'ın Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiğimiz gün bir televizyon programında şunları söyledi:  "Bizim söylediğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde biz destek oluyorsak biz de bir tane Anadolu yakasında, bir tane Avrupa yakasında ilçe isteriz dedik." 

#5
Foto - Fatih Erbakan’ın o sözlerini duyan Melih Altınok, AK Parti’yi bakın niçin tebrik etti! Gerçekten çok ilginç

Erbakan, gazeteci Gürkan Hacır'ın "Arnavutköy ve Sultanbeyli değil mi?" sorusu üzerine de "İsmi çok önemli değil dedik biz ama onlar da zaten 'Peki verelim, nereyi istiyorsunuz?' demedikleri için ilçe isimlerini çok konuşamadık" dedi.  Eğer doğruysa, AK Parti, "İsmi önemli değil, bir iki tane verin" diyebilen YRP'ye "Nereyi istiyorsunuz?" diye sormadıysa bile, kendilerini yürekten tebrik ederim.  Zira 31 Mart seçimlerinde etkisi olacak partilerle at pazarlığının yürütüldüğü bir ortamda böyle bir duruşun taşıdığı riskler ortada. CHP'nin, DEM'in talepleri için attığı taklaları görüyorsunuz. Büyük laflarla istenen oylarımız, siyaseti ticarete çevirenlere bonkörce dağıtılıyor.  Ama seçmen son tahlilde kendisini ciddiye alanları ihya ediyor. Bu kural hiç değişmiyor.”

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