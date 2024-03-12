Fatih Erbakan’dan utanç verici sözler! Rahmetli Erbakan, oğlunun bunu yaptığını duysa, herhalde başından aşağı kaynar sular dökülürdü

YRP'nin aldığı yüzde 2,8'lik oy, Fatih Erbakan'ın zafer sarhoşluğuna kapılmasına yetmiş olacak ki, etrafını kuşatan teksinsiz insanların da aklına uyarak bu kez 31 Mart seçimlerinde Erdoğan'ın karşısına geçti. Erbakan, buna bahane olarak da İstanbul'da iki tane ilçe belediyesini AK Parti'nin kendilerine vermemesini gerekçe gösterdi. Bir siyasetçi için, dolayısıyla Fatih Erbakan için de aslında bu utanç verici bir pazarlık biçimiydi. Rahmetli Erbakan, oğlunun başka bir partiden bir iki ilçe belediyesi dilendiğini görse herhalde başından aşağı kaynar sular dökülmüş gibi şok olur ve çok üzülürdü.