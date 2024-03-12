2024-03-12 14:32:00 Fatih Erbakan’dan utanç verici sözler! Rahmetli Erbakan, oğlunun bunu yaptığını duysa, herhalde başından aşağı kaynar sular dökülürdü
Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısında hizalanan Fatih Erbakan’ın, ittifak yapmamalarına gerekçe olarak ileri sürdüğü “AK Parti, İstanbul'da iki tane ilçe belediyesini bize vermedi” bahanesinin utanç verici olduğunu belirtti. “Rahmetli Erbakan, oğlunun başka bir partiden bir iki ilçe belediyesi dilendiğini görse herhalde başından aşağı kaynar sular dökülmüş gibi şok olur ve çok üzülürdü” ifadelerini kullanan Tayiz, yazısında şunları kaydetti: