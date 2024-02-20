Fatih Erbakan'dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak sözler! Gerçekten çok talihsiz! Hiç ama hiç yakışmadı

AK Parti’yle görüşmelerin neden sonuçlanmadığına ilişkin de Erbakan şunları söyledi: “Bize işbirliği için başvuran AK Parti oldu. Zaten 14 Mayıs seçimleri öncesinde de onlar başvurmuştu. Bizim de işbirliği için belli taleplerimiz oldu. O zaman İstanbul’daki anketlerde yüzde 5-6 görünüyorduk. İki ilde (Kocaeli ve Sakarya hatırlatmamı doğrulayarak) iddiamız var. Ayrıca Kütahya ve Karabük’te yüzde 10’un üzerinde görünüyoruz. Ama sadece Kocaeli’yi vermediler diye görüşmeler kesilmiş değil. İstanbul’da iki ilçe istedik. Avrupa yakasında Arnavutköy daha Refah Partisi zamanında kazandığımız bir ilçedir. Anadolu yakasında da Sultanbeyli.”