  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset
6
Fatih Erbakan'dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak sözler! Gerçekten çok talihsiz! Hiç ama hiç yakışmadı

2024-02-20 14:45:21
Fatih Erbakan'dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak sözler! Gerçekten çok talihsiz! Hiç ama hiç yakışmadı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan Ankara ve İstanbul adaylarını çekecekleri iddiasına yalanlama geldi. "Çekilmemiz söz konusu değil, çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz" diyen Erbakan, Ankara ve İstanbul'u kimin kazanacağını da açıkladı. "İstanbul’da Ekrem Bey’in daha şanslı" diyen Fatih Erbakan, "Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum" dedi.

#1
Foto - Fatih Erbakan'dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak sözler! Gerçekten çok talihsiz! Hiç ama hiç yakışmadı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimleri için aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilmesine saatler kala İstanbul ve Ankara adaylarını çekecekleri iddialarını yalanladı. Erbakan, “Listeleri vereceğiz. Çekilmemiz söz konusu değil. Artık çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz” dedi. Fatih Erbakan, solak gazeteci Murat Yetkin'e yaptığı açıklamada, bazı anketçilerin kendilerine gelerek, AK Parti’ye destek olmadıkları takdirde İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun kazanacağını söyleyerek çekilmeleri yönünde telkinde bulunduğunu da söyledi. Erbakan'ın talihsiz açıklamaları şöyle:

#2
Foto - Fatih Erbakan'dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak sözler! Gerçekten çok talihsiz! Hiç ama hiç yakışmadı

- “Bize destek vermediğimiz takdirde Murat Kurum’un kazanamayacağını söylüyorlar. Bakın, DEM Parti, hiçbir partiye seçim kazandırmak zorunda olmadıklarını söyleyince mesele olmuyor ama biz kendi adayımızla çıkınca mesele yapılıyor. - “Bizim değerlendirmemiz de İstanbul’da Ekrem Bey’in daha şanslı olduğu, kazanabileceği yönünde. Özellikle Fatih, Üsküdar, Eyüp gibi ilçelerde sürpriz yapabilirler. Eyüp deyince bazı arkadaşlar sadece Eyüp Sultan Camii etrafı zannediyor; oysa Göktürk’e kadar hep Eyüp.

#3
Foto - Fatih Erbakan'dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak sözler! Gerçekten çok talihsiz! Hiç ama hiç yakışmadı

- “Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum. Turgut (Altınok) Bey, fazla bir varlık gösteremedi.” Erbakan “Risk aldık” diye ekledi sohbetimizin sonunda; “Seçmenimize güveniyoruz. Sonucu 31 Mart akşamı hep beraber göreceğiz.”

#4
Foto - Fatih Erbakan'dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak sözler! Gerçekten çok talihsiz! Hiç ama hiç yakışmadı

AK Parti’yle görüşmelerin neden sonuçlanmadığına ilişkin de Erbakan şunları söyledi: “Bize işbirliği için başvuran AK Parti oldu. Zaten 14 Mayıs seçimleri öncesinde de onlar başvurmuştu. Bizim de işbirliği için belli taleplerimiz oldu. O zaman İstanbul’daki anketlerde yüzde 5-6 görünüyorduk. İki ilde (Kocaeli ve Sakarya hatırlatmamı doğrulayarak) iddiamız var. Ayrıca Kütahya ve Karabük’te yüzde 10’un üzerinde görünüyoruz. Ama sadece Kocaeli’yi vermediler diye görüşmeler kesilmiş değil. İstanbul’da iki ilçe istedik. Avrupa yakasında Arnavutköy daha Refah Partisi zamanında kazandığımız bir ilçedir. Anadolu yakasında da Sultanbeyli.”

#5
Foto - Fatih Erbakan'dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak sözler! Gerçekten çok talihsiz! Hiç ama hiç yakışmadı

CHP'de Lütfü savaş krizi son buldu
Siyaset

CHP'de Lütfü savaş krizi son buldu

CHP'nin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığında karar..
O Arap ülkesinden Türkiye'ye 1 milyon insan gelecek
Ekonomi

O Arap ülkesinden Türkiye'ye 1 milyon insan gelecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 1 milyon turist beklediklerini söyledi.
'Daltonlar Çetesi' çökertildi! Gözaltılar sürüyor
Yerel

'Daltonlar Çetesi' çökertildi! Gözaltılar sürüyor

Kırmızı bültenle aranan ve ’Can Dalton’ takma adını kullanan Beratcan Gökdemir’in liderliğini yaptığı ’Daltonlar Çetesi’ne yönelik 2 ayrı op..
Çin'den NATO'ya sert uyarı
Dünya

Çin'den NATO'ya sert uyarı

Çin, Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamasını eleştiren NATO Genel Sekreteri Jens ..
Yatalak babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü
Yaşam

Yatalak babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 65 yaşındaki adam, yüksek ses meselesi sebebiyle tartıştığı komşusunu yatağa bağlı babasının yanında silahla vu..
Canlı yayında ‘Çifte zam geliyor’ iddiası!
Ekonomi

Canlı yayında ‘Çifte zam geliyor’ iddiası!

3 bin TL'ye çıkarılan bayram ikramiyelerinde de artış ihtimalinin masada olduğu belirtildi. Gazeteci Cem Küçük'ün programında kullanılan ifa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23