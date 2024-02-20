2024-02-20 14:45:21 Fatih Erbakan'dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak sözler! Gerçekten çok talihsiz! Hiç ama hiç yakışmadı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan Ankara ve İstanbul adaylarını çekecekleri iddiasına yalanlama geldi. "Çekilmemiz söz konusu değil, çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz" diyen Erbakan, Ankara ve İstanbul'u kimin kazanacağını da açıkladı. "İstanbul’da Ekrem Bey’in daha şanslı" diyen Fatih Erbakan, "Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum" dedi.