  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Herkes şokta! Ünlü sanatçı, sahnede korkunç şekilde can verdi

Cübbeli Ahmet Hoca'dan iç savaş uyarısı! 'Mutlaka herkese ulaştıralım' diyerek duyurdu

Bu fırsat kaçmaz! Bu telefon 2 bin 500 TL indirimin yanında kablosuz kulaklık hediyeli!

Ünlü oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler resmen şok oldu

O hastalıklar için bire bir, üstelik bedava! Adını duyan, koşa koşa gidiyor! Adeta fışkırıyor

O ünlü isim, PKK üyeliğinden tutuklandı! Şok olacaksınız! Tüh, yazıklar olsun size

A101, hafta sonuna özel indirim fişeğini ateşledi! Fiyatları gören, parasını kaptığı gibi A101'e koşuyor

Çinliler avuç avuç yiyor! O kadar çok faydası var ki… Trakya ve Ege'de kendi yetişiyor, değeri altınla yarışıyor

O marka 3 yeni elektrikli aracını duyurdu! 3 milyar sterlin yatırım!

Fatih Erbakan'dan flaş yerel seçim kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Siyaset
7
Fatih Erbakan'dan flaş yerel seçim kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

2023-11-25 12:21:57
Fatih Erbakan'dan flaş yerel seçim kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Türkiye’de bütün ilçelerde ve illerimizde kendi adaylarımız ile seçime girme yolunda ilerliyoruz. Sadece Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için Cumhur İttifakı’nın talebi olması halinde bunu yine yetkili kurullarımızla, teşkilatlarımızla istişare edebiliriz demiştik. Bugüne kadar herhangi bir talep olmadı. Dolayısıyla biz de 4 aylık bir süre kaldığı için büyük bir hızla bütün merkezlerde, tüm il, ilçe ve beldelerde belediye başkan adaylarımızı belirliyoruz. Peyderpey bugünden itibaren hızlı bir şekilde belediye başkan adaylarımızı açıklayacağız” dedi.

#1
Foto - Fatih Erbakan'dan flaş yerel seçim kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniden Refah Partisi’nin il ve ilçe ‘Belediye Başkan Aday Tanıtım Toplantısı’ Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, 1 büyükşehir, 1 il, 5 belde ve 42 ilçede Yeniden Refah Partisi’nin 49 belediye başkan adayları açıklandı. Fatih Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Yeniden büyük Türkiye’nin ve güçlünün haklı sayıldığı değil, haklının güçlü olduğu adil bir dünyanın kurulması için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

#2
Foto - Fatih Erbakan'dan flaş yerel seçim kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Erbakan, “54 senelik milli görüş tarihinde gördüğümüz o efsane hizmetlerin, milletimizi yüzünü güldüren adımları, projeleri Yeniden Refah Partisi olarak da önümüzdeki yıllarda inşallah gerçekleştirmeye muvaffak olacağız. 5’inci kuruluş yıl dönümümüzün hayırlı olmasını, partimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Yeniden Refah Partisi olarak hedefimiz 4 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlerde Millî Görüş’ü, Yeniden Refah’ı 30 sene sonra yeniden belediyelerde iktidar yapmaktır. Önce mart ayında belediyelerde iktidar, arkasından 2028’te yine inşallah merkezi hükümette iktidar. Özellikle mart ayında yerel yönetimlerde Millî Görüş’ün, Yeniden Refah’ın belediyelerde iktidar olması 1989-1994 yıllarındaki belediyecilik hizmetlerini yaşayanlar için son derece önemlidir” diye konuştu.

#3
Foto - Fatih Erbakan'dan flaş yerel seçim kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Fatih Erbakan, millî görüş belediyeciliğinin israfın, yolsuzluğun, adam kayırmanın olmadığı bir belediyecilik anlayışı olduğunu ifade ederek, “Bununla ilgili bir örnek olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 1994 yılında Refah Partisi belediyeyi aldıktan sonra önceki dönemden gelen grev nedeniyle İstanbul’un çöpleri toplanmadığı için o çöpleri Refah Partisi’nin İstanbul gençlik teşkilatlarının topladığını bu konuda örnek olarak veriyorum. Bu sadece Türkiye’de değil, dünyada bunun örneğini görmek mümkün olmaz. Böyle muazzam bir mirasın üzerinde Yeniden Refah Partisi aynı aşkla, aynı ruhla, aynı heyecanla ihale ve koltuk için değil, makam, mevki için değil, makam ve rakam için değil, Allah rızası için siyaset yapan belediye başkan adayları ile seçime giriyor. Ayrıca borçlar ilçelerde 100 milyonlardan başlıyor.

#4
Foto - Fatih Erbakan'dan flaş yerel seçim kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

İllerde 1 milyardan başlıyor, büyükşehirlerde 2-3 milyarlardan başlıyor. Boğazına kadar borca batmış. Şehirleri betona boğmayan, toprağın, ağacın, yeşilin, çevrenin hakkını veren belediyecilik. Çünkü bu bizim inancımızın gereğidir. Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüm olarak değil, hakka, hukuka riayet ederek ve depreme dayanıklılık gözetilerek yapıldığı bir belediyecilik anlayışı. ‘Bize emanet edilen her bir kuruşu, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye asla ve asla yedirmeyiz’ anlayışı ile yapılan bir belediyecilik” dedi.

#5
Foto - Fatih Erbakan'dan flaş yerel seçim kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

#6
Foto - Fatih Erbakan'dan flaş yerel seçim kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Petrol fiyatları dalgalı! Bu kez akaryakıt sektöründe bir ilk yaşanıyor: Büyük şok! Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Ekonomi

Petrol fiyatları dalgalı! Bu kez akaryakıt sektöründe bir ilk yaşanıyor: Büyük şok! Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum yüzünden bazı üye devl..
Çin ve Rusya ile anlaşıldı: İki dev ülke gizlice masaya yatırdılar! Kırım'a su altından tünel için hazırlanıyor!
Dünya

Çin ve Rusya ile anlaşıldı: İki dev ülke gizlice masaya yatırdılar! Kırım'a su altından tünel için hazırlanıyor!

Çin'den ve Rusya'nın askeri ve teknik desteği ile kritik o tüneli planlıyor! Dünyanın en büyük rezervine sahip olan ülkelerden dikkat çeken ..
Antik Mısırlılar da ev ödevi yapıyor! Antik Mısır döneminde, bir ilkokul öğrencisi olduğu belli oldu!
Kültür - Sanat

Antik Mısırlılar da ev ödevi yapıyor! Antik Mısır döneminde, bir ilkokul öğrencisi olduğu belli oldu!

Antik Mısır’da bir okul öğrencisinin balmumumu tablet üzerine yazdığı bu Yunanca ev ödevi MS 2. yüzyıla tarihleniyor. Ezber bozan keşif: Gün..
Tübitak Başkanı Hasan Mandal açıkladı!
Teknoloji

Tübitak Başkanı Hasan Mandal açıkladı! "İlk kez yapıyoruz, ilk on ülkeden biri olacağız"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Geçmişte haberleşme uydusu üretme deneyimimiz yok..
Ümit Dikbayır'dan canlı yayında şoke eden iddialar! Akşener’in oğlu para dağıttı
Gündem

Ümit Dikbayır'dan canlı yayında şoke eden iddialar! Akşener’in oğlu para dağıttı

İYİ Parti'den ihracı istenen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, katıldığı canlı yayında İYİ Parti'yi karıştıracak açıklamalarda bulundu. İ..
Maden ocaklarıyla tahrip olan doğada enerji üretilecek
Aktüel

Maden ocaklarıyla tahrip olan doğada enerji üretilecek

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Kuruçeşme mevkiinde etrafı tamamen maden ocaklarıyla çevrili alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak B..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23