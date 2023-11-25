Fatih Erbakan'dan flaş yerel seçim kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Fatih Erbakan, millî görüş belediyeciliğinin israfın, yolsuzluğun, adam kayırmanın olmadığı bir belediyecilik anlayışı olduğunu ifade ederek, “Bununla ilgili bir örnek olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 1994 yılında Refah Partisi belediyeyi aldıktan sonra önceki dönemden gelen grev nedeniyle İstanbul’un çöpleri toplanmadığı için o çöpleri Refah Partisi’nin İstanbul gençlik teşkilatlarının topladığını bu konuda örnek olarak veriyorum. Bu sadece Türkiye’de değil, dünyada bunun örneğini görmek mümkün olmaz. Böyle muazzam bir mirasın üzerinde Yeniden Refah Partisi aynı aşkla, aynı ruhla, aynı heyecanla ihale ve koltuk için değil, makam, mevki için değil, makam ve rakam için değil, Allah rızası için siyaset yapan belediye başkan adayları ile seçime giriyor. Ayrıca borçlar ilçelerde 100 milyonlardan başlıyor.