2023-11-25 12:21:57 Fatih Erbakan'dan flaş yerel seçim kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Türkiye’de bütün ilçelerde ve illerimizde kendi adaylarımız ile seçime girme yolunda ilerliyoruz. Sadece Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için Cumhur İttifakı’nın talebi olması halinde bunu yine yetkili kurullarımızla, teşkilatlarımızla istişare edebiliriz demiştik. Bugüne kadar herhangi bir talep olmadı. Dolayısıyla biz de 4 aylık bir süre kaldığı için büyük bir hızla bütün merkezlerde, tüm il, ilçe ve beldelerde belediye başkan adaylarımızı belirliyoruz. Peyderpey bugünden itibaren hızlı bir şekilde belediye başkan adaylarımızı açıklayacağız” dedi.