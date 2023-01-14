2023-01-14 13:07:58 Fatih Erbakan oy oranlarını açıkladı: Yaptırdığımız anketlerde...
Erbakan, Anadolu Buluşmaları çerçevesinde Antalya’da bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sahada en etkin partilerden birisi olduklarının altını çizen Erbakan, 4 yıldır Anadolu Buluşmaları çerçevesinde sadece seçim değil geçim zamanında da halkla buluştuklarını belirtti. 4 yıl önce partinin kurulduğunu dile getiren Erbakan, 54 sene önce Erbakan Hoca’nın Konya’dan başlattığı milli görüş hareketinin temsilcisi olduklarını ifade eden Fatih Erbakan, aynı dava, aynı hedefler doğrultusunda yola devam ettiklerini kaydetti.