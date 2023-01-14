  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın için her tahmini tutan Haluk Özdil üstüne basa basa uyardı! Gram altın o tarihte 300 lira birden...

Karadeniz’in incisi çinekop, yeni yılın ilk ayında yüzleri güldürdü

Türkiye için radon gazı tehlikesi! Vatandaşlara uyarı

Ne soğuğu hissediyor ne de bebekliğini unutuyor İşte duyunca şaşkına döneceğiz hastalıklar

Emekli albaydan Bayraktar TB2 SİHA için Rusya uyarısı! Bilerek yapıyorlar, Mart ayına dikkat

Fatih Erbakan oy oranlarını açıkladı: Yaptırdığımız anketlerde...

Güldür Güldür Show’un oyuncusu Doğa Rutkay hastaneye kaldırıldı

Özgür Özel rezil olunca yeni yalana sarıldılar! Sözcü’nün Anıtkabir iftirası da elinde patladı

Enerji krizi ile boğuşan Almanya’da karbonmonoksit zehirlenmeleri arttı! Vatandaşların kömürle imtihanı

'Astrolojiye inanmak günah mı?' sorusuna Cübbeli Ahmet Hoca'dan tartışma çıkaracak cevap: Balık burcuyum...
Gündem
6
Fatih Erbakan oy oranlarını açıkladı: Yaptırdığımız anketlerde...

2023-01-14 13:07:58
Fatih Erbakan oy oranlarını açıkladı: Yaptırdığımız anketlerde...

Erbakan, Anadolu Buluşmaları çerçevesinde Antalya’da bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sahada en etkin partilerden birisi olduklarının altını çizen Erbakan, 4 yıldır Anadolu Buluşmaları çerçevesinde sadece seçim değil geçim zamanında da halkla buluştuklarını belirtti. 4 yıl önce partinin kurulduğunu dile getiren Erbakan, 54 sene önce Erbakan Hoca’nın Konya’dan başlattığı milli görüş hareketinin temsilcisi olduklarını ifade eden Fatih Erbakan, aynı dava, aynı hedefler doğrultusunda yola devam ettiklerini kaydetti.

#1
Foto - Fatih Erbakan oy oranlarını açıkladı: Yaptırdığımız anketlerde...

"YÜZDE 25'LİK BÜYÜME" - Yeniden Refah Partisi’nin 270 binin üzerinde resmi üye sayısının olduğunu kaydeden Erbakan, “100 bine yakın sandık baş müşahidi, 81 il ve 900'den fazla ilçede teşkilatımız tamamlandı. Birinci, büyük kongremiz 17 Kasım 2019’sa tamamlandı. Ankara'da 40 binin üzerinde katılımla gerçekleştirildi. 2. kongremiz 65 bin insanın katılımıyla gerçekleşti. Yargıtay son 7 aylık üye kayıt sayılarını açıkladı. Bu son 7 ayda oransal olarak üye sayısını en fazla artıran parti olduk. 54 bin 309 yeni üye kaydederek yüzde 25’lik bir büyüme sağladık. Resmi üye sayısı 275 binin üzerine çıktı. Bütün bunlar milletimizin bize olan teveccühünü gösteriyor. Biz bu başarıyı elde ederken hazine yardımı alarak, iktidar desteğiyle, patronların desteğiyle cilalı parlatma operasyonları olmadan, samimi dava ellerinin gayretiyle bu noktaya geldik. Havası ve parası olan partileri geride bırakarak Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olsun” diye konuştu.

#2
Foto - Fatih Erbakan oy oranlarını açıkladı: Yaptırdığımız anketlerde...

"YÜZDE 8 OY ORANIMIZ" - Yeniden Refah Partisi olarak seçimler ister 14 Mayıs’ta ister haziran da isterse bu hafta sonu yapılması halinde en diri ve heyecanlı şekilde hazır olduklarının altını çizen Erbakan, “Genel merkezimizin Aralık ayının başında Türkiye genelinde yaptırdığı ankette oylarımız yüzde 8 çıktı. Bu anket, baraj problemimizin olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bunu yeterli görmüyoruz. Bu seçim döneminde gayretli çalışmayla oy oranını yüzde 10'un’üzerine taşımak için çalışacağız. Seçimlerde milli görüş bir kez daha yanardağ gibi patlayacak" dedi.

#3
Foto - Fatih Erbakan oy oranlarını açıkladı: Yaptırdığımız anketlerde...

CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ ZAMLAR - İstanbul Büyükşehir Belediyesi asgari ücret artışının hemen ardından toplu ulaşıma zam yaptığını hatırlatan Erbakan, “3,5 senede toplu ulaşıma yüzde 155 zam yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise ulaşıma yüzde 46 zam yaptı. Borç ve faiz ekonomisi bakımından tencere dibi kara seninki benden kara. Borcu yüksek faizle almak o borcun faizini de vatandaşa zam vergi olarak yükleniyor” diye konuştu.

#4
Foto - Fatih Erbakan oy oranlarını açıkladı: Yaptırdığımız anketlerde...

6'LI MASA AÇIKLAMASI - 6’lı masada son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Erbakan şu ifadeleri kullandıç.

#5
Foto - Fatih Erbakan oy oranlarını açıkladı: Yaptırdığımız anketlerde...

, “6’lı eş cumhurbaşkanlığı sistemini getirmeye kalktılar Davutoğlu bir cumhurbaşkanı seçileceği zaman o cumhurbaşkanı alacağı her karada 6 genel başkandan icazet alacak. Bazıları bunu 7 kocalı hürmüz olarak ifade etmişler, biz o kadar ileri gitmesek de 7’li eş cumhurbaşkanlığı sitemi demek. Tamamen bir karmaşaya kaosa istikrarsızlığa yol açacak işleyişi yavaşlatacak milletin seçtiği cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanamayacak. 6 insandan imza almak zorunda kalacak. Tek adam rejimi derken yağmurdan kaçıp doluya tutuluyorsunuz. Sizde 7 adamla nasıl yöneteceksin. Kaldı ki anayasada böyle bir yetki yok. Anayasada milletin seçtiği cumhurbaşkanı yetkilerini kimseye sormadan kullanır. 6 kişiye danışarak nasıl hareket edecek. 6’ lı masada Kılıçdaroğlu başörtüsü konusunu iktidar istismar ediyor gelin bunu yasa ile düzeltelim güvence altına alalım diyor. İktidarda bu resmi gördü yasa da yetmez anayasal teminat altına alalım. Yeniden Refah Partisi olarak destek verdik. Şimdi iş ciddiye bindi masada mecliste grubu olan partiler topu taca atmaya başladı. Başörtüsüne teminat getirilecek, randevu vermiyor topu taca atıyor”

Seçime aylar kala son anket sonuçları açıklandı
Siyaset

Seçime aylar kala son anket sonuçları açıklandı

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, seçimlere aylar kala son anket sonuçlarını paylaştı. Raporda Cumhur İttifakı'nın oylarını artırdığ..
Nagehan Alçı, mide bulandırdı! Hadi oradan be kadın
Medya

Nagehan Alçı, mide bulandırdı! Hadi oradan be kadın

Ahırkapı Feneri gibi bir yanıp bir sönen, "işini sağlama almak için" bazen AK Parti'ye, bazen de muhalefete göz kırpan Nagehan Alçı, son çık..
İP'li vekil ağzındaki baklayı çıkardı! Bomba itiraflar
Gündem

İP'li vekil ağzındaki baklayı çıkardı! Bomba itiraflar

İYİ Parti Milletvekili Ayhan Erel, 6'lı masada yaşanan çatlaklara dikkat çekerek 'masa zarar görmesin' diye sustuklarını itiraf etti. ..
'Komünist ideoloji insanları “gelişmiş hayvanlar” olarak görüyor'
Okur Postası

'Komünist ideoloji insanları “gelişmiş hayvanlar” olarak görüyor'

Gazetemiz okurlarından Osman Akyol 'Komünist ideoloji insanları “gelişmiş hayvanlar” olarak görüyor' başlıklı yazısını bizimle paylaştı...
Ömer Çelik'ten İYİ Parti açıklaması! 'Tepkilerini değerli buluyoruz'
Siyaset

Ömer Çelik'ten İYİ Parti açıklaması! 'Tepkilerini değerli buluyoruz'

Meral Akşener'e geçmiş olsun dileğinde bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Parti'nin, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik gerçekleştiri..
Alpay Özalan'dan Selahattin Demirtaş'a çok sert cevap!
Siyaset

Alpay Özalan'dan Selahattin Demirtaş'a çok sert cevap!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a çok sert ifadelerle cevap verdi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23