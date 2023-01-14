Fatih Erbakan oy oranlarını açıkladı: Yaptırdığımız anketlerde...

, “6’lı eş cumhurbaşkanlığı sistemini getirmeye kalktılar Davutoğlu bir cumhurbaşkanı seçileceği zaman o cumhurbaşkanı alacağı her karada 6 genel başkandan icazet alacak. Bazıları bunu 7 kocalı hürmüz olarak ifade etmişler, biz o kadar ileri gitmesek de 7’li eş cumhurbaşkanlığı sitemi demek. Tamamen bir karmaşaya kaosa istikrarsızlığa yol açacak işleyişi yavaşlatacak milletin seçtiği cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanamayacak. 6 insandan imza almak zorunda kalacak. Tek adam rejimi derken yağmurdan kaçıp doluya tutuluyorsunuz. Sizde 7 adamla nasıl yöneteceksin. Kaldı ki anayasada böyle bir yetki yok. Anayasada milletin seçtiği cumhurbaşkanı yetkilerini kimseye sormadan kullanır. 6 kişiye danışarak nasıl hareket edecek. 6’ lı masada Kılıçdaroğlu başörtüsü konusunu iktidar istismar ediyor gelin bunu yasa ile düzeltelim güvence altına alalım diyor. İktidarda bu resmi gördü yasa da yetmez anayasal teminat altına alalım. Yeniden Refah Partisi olarak destek verdik. Şimdi iş ciddiye bindi masada mecliste grubu olan partiler topu taca atmaya başladı. Başörtüsüne teminat getirilecek, randevu vermiyor topu taca atıyor”