Farkında değilsiniz... Boşta duran paranız sessiz sedasız eriyor!

Yakın vadede büyük bir harcamanız yoksa Eğer bir tatil, ev tadilatı ya da büyük bir satın alma için kısa vadede harcama planlıyorsanız, geçici olarak vadesiz hesabınızda yüksek bakiye tutmanız anlaşılabilir. Ancak ortada böyle bir neden yokken büyük bir meblağı vadesiz hesapta bırakmak iyi bir uygulama değildir. Bu durumda paranız neredeyse hiç faiz getirmez, üstelik yüksek bakiye harcama eğilimini artırabilir. Ara sıra kendinizi ödüllendirmeniz elbette normaldir; ancak fazla gelirinizi korumak için bir kısmını yüksek faizli tasarruf hesabına, yatırım hesabına ya da emeklilik planına aktarmak gerekir. Uzmanlar genellikle “önce kendinize ödeme yapın” ilkesini önerir. Yani faturaları ödemeden önce tasarruf veya yatırım hesabınıza düzenli para aktarımı gerçekleştirmek daha doğrudur. Aksi takdirde, faturalar ödendikten sonra kalan para çoğu zaman geleceğinize değil, anlık harcamalarınıza gidecektir.