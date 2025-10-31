  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Farkında değilsiniz... Boşta duran paranız sessiz sedasız eriyor!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Farkında değilsiniz... Boşta duran paranız sessiz sedasız eriyor!

Günlük harcamalar için nakit tutmak mantıklı olsa da büyük meblağları getirisi olmayan hesaplarda bekletmek zarara yol açıyor. Finans uzmanlarına göre vadesiz hesapta yalnızca birkaç aylık gider tutmak yeterli.

#1
Foto - Farkında değilsiniz... Boşta duran paranız sessiz sedasız eriyor!

Banka hesabınızda çok fazla para birikmesi kulağa hoş gelen bir problem gibi görünebilir. Ancak maaşınızdan ya da diğer gelir kaynaklarınızdan kalan kullanılmayan parayı sadece vadesiz hesabınızda tutuyorsanız, o paranın büyümesinden mahrum kalıyorsunuz demektir. Faiz getirileri ve yükselen borsadan sağlanacak kazançlar, en azından enflasyona karşı koruma sağlayarak alım gücünüzü korumaya yardımcı olabilir.

#2
Foto - Farkında değilsiniz... Boşta duran paranız sessiz sedasız eriyor!

Finansingundemi.com’un derlediği bilgilere göre Türkiye’de Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu her bir mevduat bankasında bir kişi için 950 bin TL’ye kadarlık bir kısmı sigorta altında tutuyor. Yani nadir bir durum da olsa bir banka iflası halinde söz konusu bankadaki bu miktardaki varlığınız güvence altında.

#3
Foto - Farkında değilsiniz... Boşta duran paranız sessiz sedasız eriyor!

Ancak sorun şu ki, vadesiz hesaplar hiç faiz ödemez. Bu durum şaşırtıcı da değildir. Zira bu hesaplar esasen fatura ödemeleri, ATM’lerden kolay nakit çekme ve para transferleri için tasarlanmıştır. Money Digest’in haberine göre, vadesiz hesapta sadece birkaç aylık yaşam giderinizi karşılayacak kadar para tutmak, fazlasını ise farklı şekillerde değerlendirmek daha doğru bir tercih.

#4
Foto - Farkında değilsiniz... Boşta duran paranız sessiz sedasız eriyor!

Acil durumlar için yeterli miktar Günlük harcamalar ve beklenmedik durumlar için paraya kolay erişim isteği doğaldır. Eğer üç ila altı aylık giderlerinizi karşılayacak bir acil durum fonu oluşturduysanız, bu sizin için harika bir başlangıç. Ancak bu paranın getirisi olmayan bir hesapta atıl şekilde durması, potansiyel kazançlardan vazgeçmek anlamına gelir. Öte yandan, parayı uzun süreli vadeli bir mevduata bağlamak da mantıklı olmayabilir, çünkü vade dolmadan çekerseniz ceza ödemeniz gerekir.

#5
Foto - Farkında değilsiniz... Boşta duran paranız sessiz sedasız eriyor!

Bu nedenle, vadesiz hesabınızda iki aylık giderlerinizi tutup, kalan parayı yüksek faizli bir tasarruf hesabına aktarmayı düşünebilirsiniz.

#6
Foto - Farkında değilsiniz... Boşta duran paranız sessiz sedasız eriyor!

Emeklilik için yatırım yapmamak büyük hata Eğer fazla paranız vadesiz hesapta bekliyorsa ama emeklilik için yatırımınız yoksa, bu paranın yanlış yerde olduğunun bir başka göstergesidir. Yüksek faizli bir tasarruf hesabı iyi bir başlangıç olabilir, ancak S&P 500 Endeksi kurulduğu 1957 yılından bu yana yıllık ortalama yüzde 10 getiri sağladı. Uzun vadede bileşik getirinin etkisiyle bugün yatırdığınız para, emekliliğe kadar ciddi şekilde büyüyebilir.

#7
Foto - Farkında değilsiniz... Boşta duran paranız sessiz sedasız eriyor!

Özellikle de bireysel emeklilik hesabınız varsa ödeyeceğiniz miktar karşılığında aldığınız devlet desteği “bedava para” anlamına gelir. Emeklilik hesaplarındaki fonlar genellikle belirli koşullar dışında erken çekilirse ceza uygulanır. Bu nedenle, acil durum fonu için uygun değildir. Ancak, tasarruf hesabınız birkaç aylık gideri karşılayacak seviyeye ulaştıktan sonra, düzenli olarak emeklilik yatırımı yapmak uzun vadeli refahınız için akıllıca olacaktır.

#8
Foto - Farkında değilsiniz... Boşta duran paranız sessiz sedasız eriyor!

Yakın vadede büyük bir harcamanız yoksa Eğer bir tatil, ev tadilatı ya da büyük bir satın alma için kısa vadede harcama planlıyorsanız, geçici olarak vadesiz hesabınızda yüksek bakiye tutmanız anlaşılabilir. Ancak ortada böyle bir neden yokken büyük bir meblağı vadesiz hesapta bırakmak iyi bir uygulama değildir. Bu durumda paranız neredeyse hiç faiz getirmez, üstelik yüksek bakiye harcama eğilimini artırabilir. Ara sıra kendinizi ödüllendirmeniz elbette normaldir; ancak fazla gelirinizi korumak için bir kısmını yüksek faizli tasarruf hesabına, yatırım hesabına ya da emeklilik planına aktarmak gerekir. Uzmanlar genellikle “önce kendinize ödeme yapın” ilkesini önerir. Yani faturaları ödemeden önce tasarruf veya yatırım hesabınıza düzenli para aktarımı gerçekleştirmek daha doğrudur. Aksi takdirde, faturalar ödendikten sonra kalan para çoğu zaman geleceğinize değil, anlık harcamalarınıza gidecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelinin annesi şok etti! ‘Kızımın yanlışının da sonuna kadar arkasındayım’ dedi, eteğini kaldırdı…
Gündem

Gelinin annesi şok etti! ‘Kızımın yanlışının da sonuna kadar arkasındayım’ dedi, eteğini kaldırdı…

Kızını gelinlikle uğurlarken damada sert uyarılarda bulunan bir annenin konuşması sosyal medyada gündem oldu. Kızına evinin anahtarını verer..
O ülkeye vizesiz seyahat başladı: Kafası esen gidecek
Dünya

O ülkeye vizesiz seyahat başladı: Kafası esen gidecek

Minsk’te imzalar atıldı! Rusya ile Myanmar arasında yapılan vize muafiyeti anlaşması, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını arala..
İsrail için kabus! ABD'den Türkiye kararı
Dünya

İsrail için kabus! ABD'den Türkiye kararı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'ye girecek uluslararası güçte Türkiye'nin de yer almasını istediği ifade edildi.

Rusya, İsrail'in uykusunu kaçırdı
Dünya

Rusya, İsrail'in uykusunu kaçırdı

Rusya'dan yapılan açıklamada "İsrail'in Batı Yaka'yı ilhak etmesi Orta Doğu'da gerginliğe yol açacak" ifadeleri kullanıldı.

Dışarıda "Sıvamaya başlayınca" yeniden tutuklandı. Sıvacı Adem Savcıyı kandıramadı
Gündem

Dışarıda “Sıvamaya başlayınca” yeniden tutuklandı. Sıvacı Adem Savcıyı kandıramadı

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bı..
Almanya ekonomisi direkten döndü
Gündem

Almanya ekonomisi direkten döndü

Almanya’da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde sıfır büyüme k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23