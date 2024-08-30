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Fardan rahatsız olan baba-oğul, şoförü böyle darp etti

2024-08-30 06:36:18
Fardan rahatsız olan baba-oğul, şoförü böyle darp etti

Denizli'de kalkış saati gelen halk otobüsünün farından rahatsız olan şahıs, şoföre saldırdı. Elinde sopayla şoförün yanından uzaklaşan saldırgan, daha sonra oğluyla gelip şoförü darp etti.

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Foto - Fardan rahatsız olan baba-oğul, şoförü böyle darp etti

Olay, Pamukkale ilçesi Tekkeköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 110 numaralı Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü sürücüsü Mustafa Yıldırım, aracıyla 22.55'te son durağa geldi. Kalkışına az bir süre kalan Mustafa Yıldırım ihtiyaç gidermek amacıyla durağın yanındaki kıraathaneye gitti. Mustafa Yıldırım'ı kıraathaneden çağıran Hüseyin K., otobüs şoförü Yıldırım'a aracının farını kapatmasını söyledi. Kalkış saatinin geldiğini fark eden Mustafa Yıldırım aracına doğru yöneldiği esnada Hüseyin K., elindeki sopayla Mustafa Yıldırım'a saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi üzerine ikili ayrılırken, bu kez olay yerine Hüseyin K.'nın oğlu Haluk K., geldi. Motosikletle olay yerine gelen Haluk K., direkt olarak Mustafa Yıldırım'a saldırdı. Olayda yüzünden yaralanan Mustafa Yıldırım hastaneye kaldırılırken, baba ve oğlu ise gözaltına alındı.

#2
Foto - Fardan rahatsız olan baba-oğul, şoförü böyle darp etti

Olay anı vatandaş kamerasında Baba ve oğlunun otobüs şoförüne saldırdığı anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler elinde sopa bulunan Hüseyin K., şoföre yönelik söylemlerde bulunduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise Hüseyin K.'nın motosiklet ile olay yerinde geldiği, kafasındaki kaskı çıkarmadan şoför Mustafa Yıldırım'a doğru yöneldiği ve saldırdığı anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Başından geçen olayı anlatan otobüs şoförü Mustafa Yıldırım, “Son durakta aracımı bırakarak ihtiyaç için kıraathaneye gittim. Kalkış saatime yakın bir vatandaş yanıma gelerek aracımın farlarını kapatmamı istedi. Bende kendisine kalkış saatimin geldiğini söyleyerek araca doğru yöneldim. O sırada elindeki sopayla bana saldırdı. Biz ayrıldıktan sonra arkasından oğlu geldi. İkisi birlikte saldırdı. Bu olay son değil ama son olmasını istiyoruz. Hukuki olarak haklarımı arayacağım.

#3
Foto - Fardan rahatsız olan baba-oğul, şoförü böyle darp etti

Bugün bana yapılan bu saldırı bir başka arkadaşıma daha ağır şekilde yapılabilir. Biraz daha saygı istiyoruz” dedi.

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Foto - Fardan rahatsız olan baba-oğul, şoförü böyle darp etti

“Güvenli bir ortamda çalışmak istiyoruz” Denizli halkına en iyi hizmeti vermeye gayret edeceklerini ancak bu olayların son bulmasını istediklerini belirten otobüs şoförü Cemil Karkaş, “Denizli halkına en iyi şekilde hizmet etmek için sabah 04.00'dan gece 00.00'a kadar özverili şekilde çalışıyoruz. Bu olay yaşandığı için biz hizmetimizde bir aksatma yaşatmayacağız.

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Foto - Fardan rahatsız olan baba-oğul, şoförü böyle darp etti

Biz Denizli halkına en iyi şekilde yine hizmet edeceğiz. Denizli halkını bize bu konuda destek vermeye çağırıyoruz. Biz hangi olayı yaşarsak yaşayalım bunu bir öfke haline getirmeyeceğiz. Bu gibi olaylarda sizlere hizmet eden şoför kardeşlerinize sahip çıkın. Ulaştırma Daire Başkanımız Mithat Tüzüner'e her zaman destekçimiz olduğu için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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Foto - Fardan rahatsız olan baba-oğul, şoförü böyle darp etti

Daha öncede bu tarz olayların yaşandığını belirterek güvenli ortamda çalışmak istediklerini kaydeden otobüs şoförü Arda Daşdemir, “Bu olay ilk değil. Birkaç hafta önce bir trafik kavgası sırasında arkadaşımız darp edilmişti. Bu tarz olaylar Denizli'de son bulsun istiyoruz. Sabahtan akşama kadar insan taşıdığımız Denizli'de vatandaşlardan biz saygı istiyoruz. Kıyıda köşede “Acaba biri bize saldıracak mı?” diye düşünmeden güvenli bir ortamda çalışmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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