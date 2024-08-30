Fardan rahatsız olan baba-oğul, şoförü böyle darp etti

Olay anı vatandaş kamerasında Baba ve oğlunun otobüs şoförüne saldırdığı anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler elinde sopa bulunan Hüseyin K., şoföre yönelik söylemlerde bulunduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise Hüseyin K.'nın motosiklet ile olay yerinde geldiği, kafasındaki kaskı çıkarmadan şoför Mustafa Yıldırım'a doğru yöneldiği ve saldırdığı anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Başından geçen olayı anlatan otobüs şoförü Mustafa Yıldırım, “Son durakta aracımı bırakarak ihtiyaç için kıraathaneye gittim. Kalkış saatime yakın bir vatandaş yanıma gelerek aracımın farlarını kapatmamı istedi. Bende kendisine kalkış saatimin geldiğini söyleyerek araca doğru yöneldim. O sırada elindeki sopayla bana saldırdı. Biz ayrıldıktan sonra arkasından oğlu geldi. İkisi birlikte saldırdı. Bu olay son değil ama son olmasını istiyoruz. Hukuki olarak haklarımı arayacağım.