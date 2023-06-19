Faizci Powell ekonomiyi uçuruma sürüklüyor

Bu sorunun cevabı, faiz oranlarını, ev fiyatlarını ve kiraları hesaba kattıktan sonra, her ek evin mali getirisinin şu anda o kadar da yüksek olmadığı gerçeğine indirgeniyor. Yieldstreet gibi bazı büyük yatırımcıların, ulusal konut fiyatlarının bu baharda biraz artmasına rağmen, bir başka düşüşe hazır olduğunu düşünmesi de bir başka gerekçe olarak öne çıkıyor.