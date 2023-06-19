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Teknoloji-Bilişim
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Faizci Powell ekonomiyi uçuruma sürüklüyor

2023-06-19 20:21:11
Faizci Powell ekonomiyi uçuruma sürüklüyor

Fed'in agresif faiz artırımı kararının yan etkileri ABD'de görülmeye başladı.

#1
Foto - Faizci Powell ekonomiyi uçuruma sürüklüyor

ABD konut piyasası için, her ne kadar Fed Başkanı Jerome Powell konut piyasasının dibi gördüğünü müjdelese de, kurumsal firmalar benzer şekilde düşünmüyor.

#2
Foto - Faizci Powell ekonomiyi uçuruma sürüklüyor

Fortune’dan Lance Lambert’ın haberine göre, kurumsal firmalar ABD konut piyasasından geri çekiliyor. Starwood’un 2.000 tek ailelik kiralık konut satın alma kararı bunun kanıtı olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - Faizci Powell ekonomiyi uçuruma sürüklüyor

Starwood Capital CEO'su Barry Sternlicht, Fed eleştirisinde ısrarını sürdürüyor. Sternlicht, birçok kez tekrarladığı üzere, merkez bankasının agresif faiz oranı artışlarının yakında derin bir durgunluğa yol açabileceğini söylüyor.

#4
Foto - Faizci Powell ekonomiyi uçuruma sürüklüyor

Sternlicht'in Fed'i neden bu kadar açık bir şekilde eleştirdiğini anlamak ise kolay: Starwood, öncelikle, Fed'in faiz oranlarındaki artışların halihazırda büyük bir ekonomik acıya neden olduğu gayrimenkul sektörüne yatırım yapıyor.

#5
Foto - Faizci Powell ekonomiyi uçuruma sürüklüyor

Geçen hafta Bloomberg, Starwood Real Estate Income Trust'ın (REIT) 2.000’den fazla tek ailelik kiralık konut satın almayı planladığını bildirdi. Fortune'un görüşme talebini reddeden Starwood, REIT'in 3.200'den fazla müstakil eve sahip olduğu konut piyasasından geri çekilmesinin nedenini kamuoyuna açıklamadı. Bununla birlikte, bu 2.000 evi satın alma kararının, Starwood'un itfa taleplerinde bir artışla karşı karşıya olduğu ve ticari emlak sektöründeki sıkıntılara katlandığı bir dönemde alındığı açık gibi gözüküyor.

#6
Foto - Faizci Powell ekonomiyi uçuruma sürüklüyor

İlk bakışta, Wall Street oyuncularının ofis değerlerinin hızla düştüğü ticari emlak alanından geri çekileceği ve bunun yerine ulusal konut değerlerinin geçen sonbahar ılımlı bir düzeltmeden geçtikten sonra yeniden yükseldiği konut piyasasına gireceği varsayılabilir.

#7
Foto - Faizci Powell ekonomiyi uçuruma sürüklüyor

Bununla birlikte, kurumsal firmalar konut cephesinde de ürkek davranıyor. John Burns Research and Consulting tarafından yürütülen bir analize göre, 1.000'den fazla eve sahip olan kurumsal yatırımcılar, Ocak ve Şubat aylarında 2022 yılının ilk iki ayına kıyasla yüzde 90 oranında daha az ev satın aldı.

#8
Foto - Faizci Powell ekonomiyi uçuruma sürüklüyor

Bu sorunun cevabı, faiz oranlarını, ev fiyatlarını ve kiraları hesaba kattıktan sonra, her ek evin mali getirisinin şu anda o kadar da yüksek olmadığı gerçeğine indirgeniyor. Yieldstreet gibi bazı büyük yatırımcıların, ulusal konut fiyatlarının bu baharda biraz artmasına rağmen, bir başka düşüşe hazır olduğunu düşünmesi de bir başka gerekçe olarak öne çıkıyor.

#9
Foto - Faizci Powell ekonomiyi uçuruma sürüklüyor

700'den fazla müstakil evin sahibi olan Yieldstreet'teki müstakil konut yöneticisi Tejas Joshi, yakın zamanda Fortune'a “Tüm ev satın alma stratejilerinde hemen hemen duraklıyoruz. Konut fiyatlarının henüz dibi görmediğini düşünüyorum. Ortalama olarak, ülke genelinde yüzde 5'lik bir düşüş daha yaşadık ve bunun pazara göre değişiklik göstermesini bekliyoruz. Düşüşler zirveden dibe yüzde 12 ila yüzde 15 civarında olabilir” diyor. Kurumsal yatırımcılar sadece daha az ev satın almakla kalmıyor, bazıları genel tek aile portföylerini de azaltıyor.

#10
Foto - Faizci Powell ekonomiyi uçuruma sürüklüyor

ABD'deki tek ailelik kiralık evlerin en büyük sahibi olan ve kısa süre önce net bir satıcı haline gelen Invitation Homes, bu noktada en doğru verileri sunuyor. 2023'ün ilk çeyreğinde, Invitation Homes’un 194 evalırken 297 ev sattığı görülüyor. Bir yıl önce, 2022'nin ilk çeyreğinde, Blackstone'un 2019'da elden çıkarmadan önce büyümesine yardımcı olduğu Invitation Homes, 822 müstakil ev satın almış ve yalnızca 147 tanesini satmıştı.

#11
Foto - Faizci Powell ekonomiyi uçuruma sürüklüyor

Invitation Homes örneklerden sadece biri. American Homes 4 Rent’in de ilk çeyrekte net bir satıcı konumunda olduğu görülüyor. 2023'ün ilk çeyreğinde American Homes 4 Rent’in 312 ev satın alıp 666 müstakil ev sattığı görülüyor. Bu net düşüş, Las Vegas merkezli şirketin portföyünün ülke genelinde 58.993 kiralık evden 58.639 eve düştüğünü de gösteriyor. Bir yıl önce ise, 2022'nin ilk çeyreğinde American Homes 4 Rent 1.131 ev satın almış ve yalnızca 171 ev satmıştı.

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