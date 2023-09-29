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Yaşam
8
Facianın eşiğinden döndüler...İstinat duvarı böyle çöktü

2023-09-29 17:00:49
Facianın eşiğinden döndüler...İstinat duvarı böyle çöktü

İnşaat çalışması faciayla sonuçlanıyordu, istinat duvarının çökme anı kamerada...

#1
Foto - Facianın eşiğinden döndüler...İstinat duvarı böyle çöktü

Bursa’da 4 bloktan oluşan 8 katlı bir sitenin inşaat çalışması nedeniyle istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesiyle deprem etkisi yaşayan apartman sakinleri aşağı koşarken, facianın teğet geçtiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

#2
Foto - Facianın eşiğinden döndüler...İstinat duvarı böyle çöktü

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş, Sakarya Mahallesi üzerinde bulunan toplam 80 daire, 4 bloktan oluşan 8 katlı bir sitenin duvarı, 10 gün önce yan tarafında bulunan inşaat çalışması nedeniyle yaklaşık 4 metre aşağı çöktü.

#3
Foto - Facianın eşiğinden döndüler...İstinat duvarı böyle çöktü

Çökme nedeniyle sarsılan site sakinleri, deprem olduğunu düşünerek dairelerini hızla boşattı. Gerçeği binanın dışına çıktılarında gören apartman sakinleri, durumu polis, ve belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, sitenin çökmesine karşı çalışma başlattı.

#4
Foto - Facianın eşiğinden döndüler...İstinat duvarı böyle çöktü

Facianın eşiğinden dönen apartman sakinleri, durumu önceden bildirmelerine rağmen gereken çalışma olmadığını iddia etti.

#5
Foto - Facianın eşiğinden döndüler...İstinat duvarı böyle çöktü

Depreme yakalandığını sanan site yöneticisi Mehmet Adak, “ Yaklaşık 10 gün önce yan tarafımızda bir inşaat çalışması başladı. Biz tehlikeyi fark ettik ve durumu belediyeye bildirdik. İstinat duvarı atılmadan inşaat temeli atıldı. Biz site sakinlerini buraya girmemesi için uyardık. Biz durumu belediyeye bildirmemize rağmen bize herhangi bir dönüş yapılmadı. Sonuç itibarıyla buradaki duvar çöktü. İnanılmaz korku yaşadık, kimse evlerine giremiyor.

#6
Foto - Facianın eşiğinden döndüler...İstinat duvarı böyle çöktü

Eşyaları devrilen var, deprem gibi sarsıntı oldu. Ortalama bir blokta 72 kişi yaşıyor. 72 kişi enkaz altında kalsa hesabını kim verecek? Şimdi binalara girmeye korkuyoruz. Öyle bir sarsıntı yaşadık ki deprem olduğunu düşündük. Hemen korkuyla dışarı çıktık. Aşağı bir indik ki duvarımız çökmüş” dedi.

#7
Foto - Facianın eşiğinden döndüler...İstinat duvarı böyle çöktü

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