Facianın eşiğinden döndüler...İstinat duvarı böyle çöktü

Depreme yakalandığını sanan site yöneticisi Mehmet Adak, “ Yaklaşık 10 gün önce yan tarafımızda bir inşaat çalışması başladı. Biz tehlikeyi fark ettik ve durumu belediyeye bildirdik. İstinat duvarı atılmadan inşaat temeli atıldı. Biz site sakinlerini buraya girmemesi için uyardık. Biz durumu belediyeye bildirmemize rağmen bize herhangi bir dönüş yapılmadı. Sonuç itibarıyla buradaki duvar çöktü. İnanılmaz korku yaşadık, kimse evlerine giremiyor.