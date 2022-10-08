Faciadan 36 yıl sonra! Hayvanlar siyah renkte doğmaya başladı

Nisan 1986'da Ukrayna, tarihte çevreye en büyük miktarda nükleer radyasyonun salınmasına neden olan büyük bir felakete sahne oldu. Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen kaza, büyük miktarlarda radyoaktif maddeninin Ukrayna ve çevresinde birikmesiyle sonuçlandı. İnsanlar tahliye edildi ancak hayvanlar burada kalmaya devam etti. Felaketten 36 yıl sonra, bu hayvanların yüksek miktarda radyasyon nedeniyle mutasyona uğradığı görüldü. Bilim insanları, bölgede yeşil renkli olması gereken kurbağanların siyah renkte ürediğini açıkladı.