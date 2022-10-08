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Dünya
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Faciadan 36 yıl sonra! Hayvanlar siyah renkte doğmaya başladı

2022-10-08 14:13:24
Faciadan 36 yıl sonra! Hayvanlar siyah renkte doğmaya başladı

Nisan 1986'da Ukrayna, tarihte çevreye en büyük miktarda nükleer radyasyonun salınmasına neden olan büyük bir felakete sahne oldu. Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen kaza, büyük miktarlarda radyoaktif maddeninin Ukrayna ve çevresinde birikmesiyle sonuçlandı. İnsanlar tahliye edildi ancak hayvanlar burada kalmaya devam etti. Felaketten 36 yıl sonra, bu hayvanların yüksek miktarda radyasyon nedeniyle mutasyona uğradığı görüldü. Bilim insanları, bölgede yeşil renkli olması gereken kurbağanların siyah renkte ürediğini açıkladı.

#1
Foto - Faciadan 36 yıl sonra! Hayvanlar siyah renkte doğmaya başladı

Mutant kara kurbağalar, tarihin en kötü nükleer felaketlerinden birini ortaya çıkaran feci felaketten 36 yıl sonra Çernobil santralinin yakınında yumurtlamaya başladı.

#2
Foto - Faciadan 36 yıl sonra! Hayvanlar siyah renkte doğmaya başladı

Çernobil’de çalışan bilim insanları bu kurbağa türlerinin parlak yeşil bir cilde sahip olması gerektiğini söyledi.

#3
Foto - Faciadan 36 yıl sonra! Hayvanlar siyah renkte doğmaya başladı

1986'da Sovyet yönetimi altında olan nükleer santralde meydana gelen patlama, insanlık tarihinde çevreye en büyük radyoaktif madde salınımına neden oldu.

#4
Foto - Faciadan 36 yıl sonra! Hayvanlar siyah renkte doğmaya başladı

KOYU RENK HAYATTA KALMALARINA YARDIMCI OLUYOR Araştırmacılar, felaketten 36 yıl sonra mutasyona uğramış kurbağaların daha koyu renkli cildininin Çernobil bölgesinde hayatta kalmalarına yardımcı olabileceğini düşündüklerini açıkladı.

#5
Foto - Faciadan 36 yıl sonra! Hayvanlar siyah renkte doğmaya başladı

İspanya'daki Oviedo Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarlarından Germán Orizaola konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çernobil'de çalıştığımız ilk gece bu kurbağaların farkına vardık. Hasarlı elektrik santralinin yakınında bu türü arıyorduk ve sadece siyah olan birçok kurbağa tespit ettik.

#6
Foto - Faciadan 36 yıl sonra! Hayvanlar siyah renkte doğmaya başladı

Kurbağalar da dahil olmak üzere birçok organizmada koyu veya siyah renklenmeden melaninin sorumlu olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda, melaninin zararlı güneş ışınlarından iyonlaştırıcı radyasyona kadar farklı radyasyon türlerinin neden olduğu hasardan koruduğunu biliyoruz” diye konuştu.

#7
Foto - Faciadan 36 yıl sonra! Hayvanlar siyah renkte doğmaya başladı

ÇALIŞMA NASIL YAPILDI? Dr. Orizaola ve araştırmacı Pablo Burraco, çalışma kapsamında farklı seviyelerde radyasyona sahip 12 farklı kurbağa üreme havuzundan 200'den fazla erkek kurbağa topladı.

#8
Foto - Faciadan 36 yıl sonra! Hayvanlar siyah renkte doğmaya başladı

Uzmanlar, Çernobil dışlama bölgesindeki kurbağaların, santralden çok daha uzaktaki kurbağalardan daha koyu olduğunu buldu.

#9
Foto - Faciadan 36 yıl sonra! Hayvanlar siyah renkte doğmaya başladı

ÇERNOBİL NÜKLEER FACİASI HAKKINDA Ukrayna’nın başkenti Kiev'in 110 kilometre kuzeyindeki Çernobil Nükleer Santrali’nde bulunan 4 numaralı Reaktör, 26 Nisan 1986 gecesi patladı.

#10
Foto - Faciadan 36 yıl sonra! Hayvanlar siyah renkte doğmaya başladı

Ardından, binayı paramparça etti ve gökyüzüne radyoaktif madde püskürttü. Sovyet yetkilileri olanları halka anlatmayarak felaketi daha da kötüleştirdi.

#11
Foto - Faciadan 36 yıl sonra! Hayvanlar siyah renkte doğmaya başladı

Pripyat ertesi gün tahliye edilmesine rağmen, 2 milyon Kiev sakini, serpinti tehlikesine rağmen bilgilendirilmedi. Dünya felaketi ancak İsveç'te yüksek radyasyon tespit edildikten sonra öğrendi.

#12
Foto - Faciadan 36 yıl sonra! Hayvanlar siyah renkte doğmaya başladı

Sonunda, Pripyat’ın çevresindeki 100 binden fazla insan tahliye edildi ve 2 bin 600 kilometrekarelik bir dışlama bölgesi kuruldu. Yıllarca buradaki tek insan faaliyeti işçilerin atıkları bertaraf etmesi olarak gerçekleşti. Olay nedeniyle 4 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi ve on binlerce çeşitli hastalıklardan etkilendi.

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