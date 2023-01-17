2023-01-17 09:09:47 Fabrika gibi okul! Günde 10 bin ekmek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 ilde başlatılan meslek liselerine "fırın atölyesi" kazandırılmasına yönelik projesi çerçevesinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ekmek fabrikası kuruldu. Fabrikanın kurulmasının ardından okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri öğrenim gördükleri alanlarda deneyim kazanmaları için haftanın 5 günü uygulamalı eğitime katılıyor. Usta öğreticilerin gözetiminde anaokulu öğrencilerine yönelik ekmek üretimi yapan öğrenciler, geleceğin ustaları olma yolunda ilerliyor.