Fabrika gibi okul! Günde 10 bin ekmek

Proje çerçevesinde öğrendikleri bilgileri fırın atölyesinde uygulama imkânı bulan gençler, yürüttükleri çalışmalarla hem mesleki tecrübe ediniyor hem de üretime katkıda bulunuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü İlhan Kara, 20 bin kapasiteli ekmek üretim tesisine sahip olduklarını belirterek, ilk etapta 10 bin ekmek üretimi hedeflediklerini söyledi. Atölyede üretimin devam ettiğini dile getiren Kara, “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde mesleki teknik Anadolu liselerine 118 adet fırın kurulumu yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi de Seydi Ali Reis Mesleki Teknik Anadolu Lisemizde kurulmuştur. 20 bin kapasiteli ekmek üretimine sahibiz. İkinci dönem itibariyle yurtlarımıza yönelik 10 bin adet ekmek çıkarmayı düşünüyoruz. Bunların içerisinde taşımalı, okul öncesi beslenme desteği öğrencilerimize yönelik vereceğiz. İleriki zamanlarda halka yönelik üretimlerimiz de olacaktır. Usta öğreticilerimiz ile öğrencilerimizin desteği var. Bunları hem halkımıza hem de öğrencilerimize hijyenik ortamda en güzel şekilde istifadelerine sunmayı hedefliyoruz” dedi.