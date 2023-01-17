  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
5
Fabrika gibi okul! Günde 10 bin ekmek

2023-01-17 09:09:47
Fabrika gibi okul! Günde 10 bin ekmek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 ilde başlatılan meslek liselerine "fırın atölyesi" kazandırılmasına yönelik projesi çerçevesinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ekmek fabrikası kuruldu. Fabrikanın kurulmasının ardından okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri öğrenim gördükleri alanlarda deneyim kazanmaları için haftanın 5 günü uygulamalı eğitime katılıyor. Usta öğreticilerin gözetiminde anaokulu öğrencilerine yönelik ekmek üretimi yapan öğrenciler, geleceğin ustaları olma yolunda ilerliyor.

#1
Foto - Fabrika gibi okul! Günde 10 bin ekmek

Proje çerçevesinde öğrendikleri bilgileri fırın atölyesinde uygulama imkânı bulan gençler, yürüttükleri çalışmalarla hem mesleki tecrübe ediniyor hem de üretime katkıda bulunuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü İlhan Kara, 20 bin kapasiteli ekmek üretim tesisine sahip olduklarını belirterek, ilk etapta 10 bin ekmek üretimi hedeflediklerini söyledi. Atölyede üretimin devam ettiğini dile getiren Kara, “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde mesleki teknik Anadolu liselerine 118 adet fırın kurulumu yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi de Seydi Ali Reis Mesleki Teknik Anadolu Lisemizde kurulmuştur. 20 bin kapasiteli ekmek üretimine sahibiz. İkinci dönem itibariyle yurtlarımıza yönelik 10 bin adet ekmek çıkarmayı düşünüyoruz. Bunların içerisinde taşımalı, okul öncesi beslenme desteği öğrencilerimize yönelik vereceğiz. İleriki zamanlarda halka yönelik üretimlerimiz de olacaktır. Usta öğreticilerimiz ile öğrencilerimizin desteği var. Bunları hem halkımıza hem de öğrencilerimize hijyenik ortamda en güzel şekilde istifadelerine sunmayı hedefliyoruz” dedi.

#2
Foto - Fabrika gibi okul! Günde 10 bin ekmek

Ekmek yapımına dair tüm aşamaları atölyede öğrendiklerini dile getiren öğrenci Şevval Tetikoğlu da, “Burada ekmek üretimi yapıyoruz. Ekmek nasıl yapılır, kıvamını ve pişirme sürelerini öğreniyoruz. Bir nevi ekmekte kullandığımız malzemeleri ve makinelerin kullanımını öğreniyoruz. Bu açıdan bir şey öğrenelim derken çok şey öğreniyoruz.

#3
Foto - Fabrika gibi okul! Günde 10 bin ekmek

Buradaki amacım, hem bu alanı çok seviyorum hem de bir şeyler öğrenmek için geliyorum. İleri ki zamanlarda elimde bir iş olsun, bir şeyler kazanayım ve öğrenmek için geliyorum. Gerçekten de buradaki günlerim verimli geçiyor” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Fabrika gibi okul! Günde 10 bin ekmek

Öğrenci İbrahim Kaya ise “Burada hamur nasıl yapılır ve ekmek yapımı için tüm makineleri öğreniyoruz. İnşallah ileride çok iyi yerlere varır ve güzel kazançlar elde ederiz” diye konuştu.

Selçuk Bayraktar ilk kez bu kadar sinirlendi! Bebecan'ı yerin dibine gömdü
Gündem

Selçuk Bayraktar ilk kez bu kadar sinirlendi! Bebecan'ı yerin dibine gömdü

Altılı Masa'nın gözle görülmeyen ortaklarından DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın ürettiği İHA ve SİHA'larla harp taktiklerini değiştiren Ba..
ABD'nin F-35'lerine karşı alındı! Ortalık karışacak
Teknoloji

ABD'nin F-35'lerine karşı alındı! Ortalık karışacak

İsrail ile büyük gerilim yaşayan İran'ın F-35'lere karşı Rusya'dan Su-35 satın alma kararı aldı. Olası savaşta ilk kez F-35 ve Su-35 rekabet..
78 kadını katletti, 'temizlik için yaptım' dedi! Rus seri katil, Putin'e seslendi! Son isteği bu oldu
Dünya

78 kadını katletti, 'temizlik için yaptım' dedi! Rus seri katil, Putin'e seslendi! Son isteği bu oldu

'Kurt adam' lakaplı, Rusya'nın en büyük seri katili hapishaneden Vladimir Putin'e seslenerek istekte bulundu. 200 kadını öldürdüğü iddia edi..
Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Bunu yapan başka bir ülke yok
Gündem

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Bunu yapan başka bir ülke yok

Katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kızılelma'nın hikayesini anlattı...
Rusya'dan beklenmedik flaş çıkış! 'İngiltere ve Almanya kırmızı çizgiyi aştı! Londra'yı haritadan sileriz..
Dünya

Rusya'dan beklenmedik flaş çıkış! 'İngiltere ve Almanya kırmızı çizgiyi aştı! Londra'yı haritadan sileriz..

Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silah ve tank gönderme kararı almasını 'kırmızı çizginin aşılması' olarak yorumlayan Rusya,..
Haluk Bayraktar yeni hedeflerini açıkladı
Gündem

Haluk Bayraktar yeni hedeflerini açıkladı

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar canlı yayında yaptığı açıklamada yeni hedeflerinin uzay sanayi olduğunu açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23