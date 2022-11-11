Fabrika gibi okul! Adeta para basıyor

Okulda yaklaşık 20 yıldır üretim yapıldığını belirten Okul Müdürü Suat Kılıç, "2014 yılında göreve başladığımda projelere dağılmış küçük bir makinemiz vardı, yetersizdi. Bina ihtiyacımız söz konusuydu. Bunların tedariki noktasında 2017 yılında içinde bulunduğumuz binayı yaptırma imkanımız oldu. Şu anda ciddi bir makine altyapımız var. Ankara’da değişik okullarımızda mevcut olan öğrencilerimizin eğitimlerine uygun ofset, dijital makineler ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılayacak makine teçhizatları okulların ihtiyaç fazlası olan ürünlerinden sağlayarak, atölyemizin donanımını tamamladık. Şu anda ikinci el ile kurulu maliyetli 10 milyon lirayı bulacak miktardadır. Bizim burada amacımız; matbaa alanıyla ilgili, ofset, dijital, baskı öncesi, baskı sonrası bütün eğitimlerin atölye ortamında sağlanması, öğrencilerimizin nitelikli bir şekilde iş dünyasına atılması ile alakalı gerekli altyapıyı kurmaktı. Bunu da başardık" ifadelerini kullandı