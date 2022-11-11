Fabrika gibi okul! Adeta para basıyor

“56 öğrencimizle üretim faaliyetlerini yürütmekteyiz. Alanımız hem bir eğitim ortamı hem de fabrika ortamı gibi. Her ikisini bir arada tutuyoruz. Çünkü öğrencilerimizin uygulama yapmadan bu mesleği gereği gibi icra edemeyeceğini düşünüyoruz. Ürettiğimiz ürün çeşitliliği bakımından meslek liseleri arasında bir numarayız diyebilirim. Biz burada sadece kağıt ürünleri değil; tabelalar, kapı tabelaları, afiş, broşür gibi materyaller de üretiyoruz. Öğrenci, burada matbaa ve reklam adına ne kadar uygulama varsa hepsini uygulayarak mezun oluyor. Öğrencilerimiz, yapmış oldukları bu çalışmalardan dolayı belirli bir ücret de alıyor.