2022-08-06 13:33:35 Eyyam-ı Bahur geliyor! Günde ne kadar su içilmeli... Uzmanlar uyardı
Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde en doğal yollardan biri yeterli miktarda su içmek. Aşırı sıcaklıkların yaşandığı bugünlerde uzmanlar uyarıyor. Özellikle fiziksel aktivitesi yüksek işlerde çalışanlar, sporcular, hamileler, bebekler, çocuklar ve yaşlılar için su tüketimi büyük önem taşıyor. Peki, Günde kaç litre su içilmeli? Çok su içmenin zararı var mı? Su içmenin yararları ne? Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe anlattı.